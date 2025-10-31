Пермячка завоевала корону «Мисс зрительских симпатий» Фото: Илья Московец © URA.RU

Жюри конкурса красоты «Мисс и миссис Россия Земля» признали творческий номер пермячки Анастасии Андреевой одним из лучших. Ее кавказский танец отобрали для выступления на финальном шоу. Своими впечатлениями о конкурсе красавица поделилась с URA.RU.

«У нас было пять выходов. Первый — визитная карточка, где мы дефилировали в джинсах, фирменных футболках и на каблучках. Второй — дефиле национальных костюмов. Третий — интеллектуальный. Члены жюри задавали нам воросы. Выход был в белых брючных костюмах. Четвертый — творческий конкурс. Но на него отобрали только пять лучших номеров, мой в том числе. Затем было самое фееричное дефиле в вечерних платьях и награждение», — рассказала пермячка корреспонденту агентства.

Анастасия Аднереева отметила, что для конкурса подготовила кавказский танец. Она уже долгое время живет в Перми, но родилась и выросла в солнечной Абхазии. Кавказские танцы — это ее хобби и любимое увлечение.

Продолжение после рекламы

На конкурсе пермчка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». По мнению девушки, именно поддержка родных и близких помогла ей победить в этой номинации. «У меня была колоссальная поддержка. За меня голосовала не только Пермь, но и Кавказ, а также близкие и родные из других стран. „Мисс зрительских симпатий“ — это номинация про поддержку твоих родных, твоего окружения. Эта номинация про то, что рядом есть люди, которые всегда поддержат. Это дорогого стоит. И, конечно, поддержка зала тоже сделала свое дело», — отметила пермячка.

Собеседница агентства добавила, что ей и другим участницам вручили много подарков от партеров и спонсоров конкурса, среди которых были ювелирные украшения, ленты, диадемы, уходовые косметические средства, сертификаты на бьюти процедуры. Подготовка к проекту проходила пять дней, в течение которых участницы подружились и обменялись контактами. Анастасии Андреевой уже поступили предложения стать членом жюри на конкурсах красоты, а также поучаствовать в других проектах, в том числе в «Премии года».

Ранее URA.RU рассказало, что финал конкурса «Мисс и миссис Россия Земля» прошел 29 октября в Москве в «Театре на Цветном». В проекте приняли участие 17 девушек из разных городов страны. Корону и титул «Мисс Россия Земля» забрала Лила Борлакова из Краснодара, а в категории «Миссис Россия Земля» победила москвичка Олеся Бословяк.