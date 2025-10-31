Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Творческий номер пермячки стал одним из лучших на российском конкурсе красоты. Фото, видео

Пермячка Андреева покорила жюри конкурса «Миссис Россия Земля» кавказским танцем
31 октября 2025 в 12:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермячка завоевала корону «Миссис зрительских симпатий»

Пермячка завоевала корону «Мисс зрительских симпатий»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жюри конкурса красоты «Мисс и миссис Россия Земля» признали творческий номер пермячки Анастасии Андреевой одним из лучших. Ее кавказский танец отобрали для выступления на финальном шоу. Своими впечатлениями о конкурсе красавица поделилась с URA.RU.

«У нас было пять выходов. Первый — визитная карточка, где мы дефилировали в джинсах, фирменных футболках и на каблучках. Второй — дефиле национальных костюмов. Третий — интеллектуальный. Члены жюри задавали нам воросы. Выход был в белых брючных костюмах. Четвертый — творческий конкурс. Но на него отобрали только пять лучших номеров, мой в том числе. Затем было самое фееричное дефиле в вечерних платьях и награждение», — рассказала пермячка корреспонденту агентства.

Анастасия Аднереева отметила, что для конкурса подготовила кавказский танец. Она уже долгое время живет в Перми, но родилась и выросла в солнечной Абхазии. Кавказские танцы — это ее хобби и любимое увлечение.

Продолжение после рекламы

На конкурсе пермчка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». По мнению девушки, именно поддержка родных и близких помогла ей победить в этой номинации. «У меня была колоссальная поддержка. За меня голосовала не только Пермь, но и Кавказ, а также близкие и родные из других стран. „Мисс зрительских симпатий“ — это номинация про поддержку твоих родных, твоего окружения. Эта номинация про то, что рядом есть люди, которые всегда поддержат. Это дорогого стоит. И, конечно, поддержка зала тоже сделала свое дело», — отметила пермячка. 

Собеседница агентства добавила, что ей и другим участницам вручили много подарков от партеров и спонсоров конкурса, среди которых были ювелирные украшения, ленты, диадемы, уходовые косметические средства, сертификаты на бьюти процедуры. Подготовка к проекту проходила пять дней, в течение которых участницы подружились и обменялись контактами. Анастасии Андреевой уже поступили предложения стать членом жюри на конкурсах красоты, а также поучаствовать в других проектах, в том числе в «Премии года».

Ранее URA.RU рассказало, что финал конкурса «Мисс и миссис Россия Земля» прошел 29 октября в Москве в «Театре на Цветном». В проекте приняли участие 17 девушек из разных городов страны. Корону и титул «Мисс Россия Земля» забрала Лила Борлакова из Краснодара, а в категории «Миссис Россия Земля» победила москвичка Олеся Бословяк.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/4

Пермячка победила в народном голосовании

Фото: Анастасия Андреева

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал