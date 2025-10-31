Западный обход Перми сковали жесткие пробки из-за ДТП
Причины затора — дорожно-ремонтные работы и столкновение двух автомобилей
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Утром 31 октября 2025 года на Красавинском мосту образовалась серьезная пробка, парализовавшая движение на Западном обходе Перми. По данным городского дептранса, транспортный коллапс в зоне Красавинского моста привел к сбоям в работе общественного транспорта. Задержки затронули движение автобусов по трем маршрутам.
«Маршруты № 12, № 64 и № 80 следуют с опозданием. Причина — затрудненное движение на Красавинском мосту», — сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».
Информация сервиса Яндекс.Карты указывает на две причины образования затора: проведение дорожно-ремонтных работ и столкновение двух автомобилей. Участники дорожного движения отмечают, что проезд через мост возможен исключительно для легковых автомобилей.
На участке дороги протяженностью 2,5 километра сразу после места происшествия зафиксирован уровень загруженности, отмеченный на картах бордовым цветом. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Перми, чтобы узнать подробности ДТП. Ответ ожидается.
