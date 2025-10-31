Западный обход Перми сковали жесткие пробки из-за ДТП

Причины затора — дорожно-ремонтные работы и столкновение двух автомобилей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Утром 31 октября 2025 года на Красавинском мосту образовалась серьезная пробка, парализовавшая движение на Западном обходе Перми. По данным городского дептранса, транспортный коллапс в зоне Красавинского моста привел к сбоям в работе общественного транспорта. Задержки затронули движение автобусов по трем маршрутам.

«Маршруты № 12, № 64 и № 80 следуют с опозданием. Причина — затрудненное движение на Красавинском мосту», — сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».

Информация сервиса Яндекс.Карты указывает на две причины образования затора: проведение дорожно-ремонтных работ и столкновение двух автомобилей. Участники дорожного движения отмечают, что проезд через мост возможен исключительно для легковых автомобилей.

