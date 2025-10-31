Опальный экс-депутат подал в суд на мэра из ХМАО

Экс-депутат Пантин подал иск против мэра Югорска Харлова Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югорске бывший депутат Антон Пантин подал иск против главы города Алексея Харлова. Он требует признать недействительными сведения, опубликованные мэром в соцсетях. Иск зарегистрирован в Советском районном суде — в тот момент, когда самого Пантина проверяет полиция по заявлению о клевете от чиновника администрации.

«Заявление подано к Харлову как к физическому лицу. Мы считаем, что мэр высказал личное мнение, которое Пантину просто не понравилось», — рассказала адвокат Харлова Оксана Рудик. По ее словам, все предыдущие судебные иски экс-депутата заканчивались в пользу администрации.

Пока Пантин судится с мэром, в его отношении продолжаются проверки по факту клеветы. Назначены две лингвистические экспертизы — в Минюсте и экспертно-криминалистическом центре УМВД по ХМАО. Получить комментарий Пантина не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства.

