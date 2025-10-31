Опальный экс-депутат подал в суд на мэра из ХМАО
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Югорске бывший депутат Антон Пантин подал иск против главы города Алексея Харлова. Он требует признать недействительными сведения, опубликованные мэром в соцсетях. Иск зарегистрирован в Советском районном суде — в тот момент, когда самого Пантина проверяет полиция по заявлению о клевете от чиновника администрации.
«Заявление подано к Харлову как к физическому лицу. Мы считаем, что мэр высказал личное мнение, которое Пантину просто не понравилось», — рассказала адвокат Харлова Оксана Рудик. По ее словам, все предыдущие судебные иски экс-депутата заканчивались в пользу администрации.
Пока Пантин судится с мэром, в его отношении продолжаются проверки по факту клеветы. Назначены две лингвистические экспертизы — в Минюсте и экспертно-криминалистическом центре УМВД по ХМАО. Получить комментарий Пантина не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что Пантин уже был признан виновным в клевете на депутата Романа Самохвалова. Тогда он утверждал, что тот якобы участвовал в пьяной гонке с ДПС. Также Харлов ранее публично обвинял экс-депутата в распространении фейков через анонимное сообщество «ЧП — Югорска и Советского района».
