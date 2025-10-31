На Урале планируют строительство нового дата-центра для хранения данных со всей России

Новый хаб должен стать точкой притяжения для IT-проектов федерального уровня Фото: предоставлено пресс-службой «Ростелекома»

В Свердловской области планируют построить новый цифровой хаб. Соглашение о создании в регионе центра обработки данных (ЦОД) областные власти подписали с «Ростелекомом» на IT-выставке «Форум будущего» в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры, расширение сети ЦОД, внедрение облачных сервисов и модернизацию энергетических сетей на Среднем Урале.

«„Ростелеком“ уже изучает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству в Свердловской области новой очереди ЦОД, соответствующего международным стандартам надежности и энергоэффективности. Это послужит платформой для внедрения передовых технологий, таких как облачные сервисы и системы обработки больших данных. Наша цель — создать современную информационно-технологическую экосистему, которая станет катализатором экономического роста и позволит региону войти в число лидеров IТ-трансформации в России», — отметил директор Екатеринбургского филиала компании Дмитрий Лукошков после заключения соглашения.

Согласно документу, телеком-компания и правительство региона объединят усилия для формирования на Среднем Урале современной цифровой экосистемы. Планируется, что новый хаб станет точкой притяжения для IT-проектов федерального уровня и создаст основу для масштабного внедрения облачных решений в экономику региона.

Продолжение после рекламы

По словам и. о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина, развитие цифровой инфраструктуры является стратегической задачей для властей региона. Этот вопрос губернатор Денис Паслер обозначил как один из наиболее приоритетных.