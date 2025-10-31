Административный центр ЯНАО обновит светофоры на ключевых перекрестках
Модернизацию светофоров закончат в ноябре (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО продолжаются масштабные работы по восстановлению и модернизации светофорной сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приуральского района.
«Продолжаются работы по ремонту светофоров на перекрестках улиц Первомайская, Нагорная, Зверева, Больничная, переулке Школьный», — рассказали на официальной странице районной администрации «ВКонтакте». Установка новых светофоров идет на Зверева, 4, Первомайская, 18 и Первомайская, 14.
Все работы по восстановлению светофорной инфраструктуры планируется завершить в течение ноября текущего года. Проведение этих мероприятий направлено на повышение безопасности дорожного движения в селе и улучшение условий для беспрепятственного передвижения транспорта и пешеходов.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!