Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Административный центр ЯНАО обновит светофоры на ключевых перекрестках

В Аксарке масштабно восстанавливают и модернизируют светофорные сети
31 октября 2025 в 13:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Модернизацию светофоров закончат в ноябре (архивное фото)

Модернизацию светофоров закончат в ноябре (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО продолжаются масштабные работы по восстановлению и модернизации светофорной сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приуральского района.

«Продолжаются работы по ремонту светофоров на перекрестках улиц Первомайская, Нагорная, Зверева, Больничная, переулке Школьный», — рассказали на официальной странице районной администрации «ВКонтакте». Установка новых светофоров идет на Зверева, 4, Первомайская, 18 и Первомайская, 14. 

Все работы по восстановлению светофорной инфраструктуры планируется завершить в течение ноября текущего года. Проведение этих мероприятий направлено на повышение безопасности дорожного движения в селе и улучшение условий для беспрепятственного передвижения транспорта и пешеходов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал