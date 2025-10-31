Административный центр ЯНАО обновит светофоры на ключевых перекрестках

Модернизацию светофоров закончат в ноябре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО продолжаются масштабные работы по восстановлению и модернизации светофорной сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приуральского района.

«Продолжаются работы по ремонту светофоров на перекрестках улиц Первомайская, Нагорная, Зверева, Больничная, переулке Школьный», — рассказали на официальной странице районной администрации «ВКонтакте». Установка новых светофоров идет на Зверева, 4, Первомайская, 18 и Первомайская, 14.