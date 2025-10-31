Пермского главврача предупредили об ответственности за ужасающее состояние больницы имени Граля

Там зафиксированы повреждения напольных и настенных покрытий в помещениях больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Дзержинского района Перми установила факты несоблюдения законодательных норм в деятельности городской клинической больницы № 2 имени Граля по оказанию медуслуг. По результатам проверки в адрес главного врача медучреждения Владимира Грязнова направлено представление. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

«Были выявлены несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормативам. Зафиксированы повреждения напольных и настенных покрытий в помещениях больницы. Системы водоснабжения и канализации в неврологическом и кардиологическом отделениях — в лечебных, диагностических и вспомогательных зонах — смонтированы открытым способом вместо требуемой прокладки в закрытых коробах. Часть помещений не оснащена приточно-вытяжной вентиляцией. Также установлены нарушения норм пожарной безопасности», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.

URA.RU сообщало о том, 21 сентября 2025 года председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту жалобы на неудовлетворительное состояние городской клинической больницы № 2. Поводом послужила информация о том, что здание больницы продолжительное время находится в аварийном состоянии: отслаивается штукатурка на стенах, плиточное покрытие полов разрушено и местами отсутствует, в палатах зафиксированы антисанитарные условия.

