Ямал восстановил четвертый жилой дом в Авдеевке и благоустроил парк в Волновахе

В Авдеевке восстановлен четвертый жилой дом (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил подшефные территории Донецкой Народной Республики и ознакомился с ходом восстановительных работ в Авдеевке и Волновахе. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.

«В Авдеевке восстановили уже четвертый дом. Разместим в нем 77 горожан. Привели в порядок и здание администрации: здесь уже работает соцзащита, медпункт, скоро откроется МФЦ», — отметил Артюхов в своем telegram-канале.

В Волновахе полностью благоустроен Летний парк с современными детскими площадками и спортивными зонами. Помимо жилищного строительства, ямальские специалисты продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру Волновахи. Ведется реконструкция улицы Донецкой и путепровода, поврежденного во время обстрелов. Работники компании «Ямалкоммунэнерго», командированные в регион, обеспечивают теплоснабжение жилых домов и социальных объектов на протяжении зимнего сезона. Аварийной бригаде передана автомастерская на базе газели для оперативного устранения аварийных ситуаций.

