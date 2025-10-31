Ямал восстановил четвертый жилой дом в Авдеевке и благоустроил парк в Волновахе
В Авдеевке восстановлен четвертый жилой дом (архивное фото)
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил подшефные территории Донецкой Народной Республики и ознакомился с ходом восстановительных работ в Авдеевке и Волновахе. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.
«В Авдеевке восстановили уже четвертый дом. Разместим в нем 77 горожан. Привели в порядок и здание администрации: здесь уже работает соцзащита, медпункт, скоро откроется МФЦ», — отметил Артюхов в своем telegram-канале.
В Волновахе полностью благоустроен Летний парк с современными детскими площадками и спортивными зонами. Помимо жилищного строительства, ямальские специалисты продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру Волновахи. Ведется реконструкция улицы Донецкой и путепровода, поврежденного во время обстрелов. Работники компании «Ямалкоммунэнерго», командированные в регион, обеспечивают теплоснабжение жилых домов и социальных объектов на протяжении зимнего сезона. Аварийной бригаде передана автомастерская на базе газели для оперативного устранения аварийных ситуаций.
Артюхов также посетил новый мемориал в честь Героя России Владимира Жоги, погибшего при защите мирных жителей. За прошедший год ямальская администрация восстановила 16 мемориалов и установила памятник бойцам 91-го полка, павшим при освобождении Волновахи. Эти объекты стали частью программы увековечивания памяти защитников в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.