В Челябинске сотрудника аграрного университета осудят за взятки на миллион
В общей сложности замначальника управления по административно-хозяйственной работе получил миллион рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
СКР направил в суд уголовное дело 57-летнего замначальника управления по административно-хозяйственной работе «Южно-Уральского государственного аграрного университета», который в течение трех с половиной лет брал откаты за заключение контрактов с охранной фирмой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.
«С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года обвиняемый получил от директора частной охранной организации (как лично, так и через посредников) взятку частями — сначала в размере 10 тысяч рублей, а затем 30 тысяч ежемесячно, а всего в общей сложности более одного миллиона рублей. Взамен обвиняемый обеспечивал беспрепятственное и своевременное оформление госконтрактов на оказание услуг охраны в зданиях и помещениях ЮУГАУ в Троицке и Троицком районе. Договоры подписывались, хотя у коммерческой организации не было необходимого количества сотрудников с правом охранной деятельности», — уточнили в пресс-службе.
Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которые оперативно сопровождали расследование уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следователь наложил арест на имущество обвиняемого — деньги на его на расчетном счете в размере более одного миллиона рублей. СКР собрал достаточную для передачи в суд доказательную базу.
