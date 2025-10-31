В Челябинске сотрудника аграрного университета осудят за взятки на миллион

СКР направил в суд уголовное дело 57-летнего замначальника управления по административно-хозяйственной работе «Южно-Уральского государственного аграрного университета», который в течение трех с половиной лет брал откаты за заключение контрактов с охранной фирмой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.

«С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года обвиняемый получил от директора частной охранной организации (как лично, так и через посредников) взятку частями — сначала в размере 10 тысяч рублей, а затем 30 тысяч ежемесячно, а всего в общей сложности более одного миллиона рублей. Взамен обвиняемый обеспечивал беспрепятственное и своевременное оформление госконтрактов на оказание услуг охраны в зданиях и помещениях ЮУГАУ в Троицке и Троицком районе. Договоры подписывались, хотя у коммерческой организации не было необходимого количества сотрудников с правом охранной деятельности», — уточнили в пресс-службе.