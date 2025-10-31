Общая жилая площадь комплекса - 2 150 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском районе Челябинска на улице Комсомольской построят 10-этажный жилой комплекс. Общая площадь комплекса достигнет 2150 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Советском районе Челябинска застройщик ООО СЗ „Каскад“ возведет высотный жилой комплекс. Построить его планируется к третьему кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Средняя площадь квартир в доме — 42 квадратных метра. В жилом здании будет 50 квартир: в основном студии, а также однокомнатное и двухкомнатное жилье. На придомовой территории будет 54 места для автопарковки, вне придомовой — 33 места.

Согласно сервису «Сбис», ООО «Каскад» основана в феврале 2016 года. Владельцами кампании являются Евгений Дементьев и Александр Ежиков. По итогам 2023 года выручка организации составила всего лишь 4 миллиона 548 рублей. Девелопер возвел в Челябинске ЖК «Яблоневый», «Дом на Солнечной», «Все свои», «Зеленый квартал» и другие известные в городе ЖК.



