Жить на кухне: в Перми за миллионы рублей продают квартиры-невелички
Некоторые малосемейки не могут продать полгода
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Перми осенью 2025 года выставлены на продажу три квартиры площадью меньше 12 квадратных метров. Несмотря на небольшие размеры, стоимость недвижимости достигает почти 2 млн рублей. Где расположено такое жилье, что предлагают продавцы — в материале URA.RU.
Самая маленькая квартира по рекордной цене
Квартира площадью 10 квадратных метров продается за 1,6 млн рублей. То есть квадратный метр оценивают в 155 тысяч рублей. Это самая маленькая квартира на сайте бесплатных объявлений. При этом цена «квадрата» является одной их самых больших.
Жилье находится в микрорайоне Садовый. Продавец пишет, что в квартире сделан свежий ремонт, имеется вся необходимая мебель. Есть небольшая зона кухни, которая установлена в жилой комнате. Эта недвижимость была выставлена на продажу в мае 2025 года, и до сих пор ее не могут продать.
Кухня отдельно от комнаты
Среди крошечных квартир есть варианты, в которых кухня установлена не в жилой комнате. Так организовали пространство владельцы студии на улице Плеханова. Зону кухни разместили в небольшой прихожей. «В отличие от других студий, здесь кухонька выделена отдельно. Вам не придется жить на кухне», — пишет продавец.
Площадь жилья всего 11,8 «квадратов», а цена — 1,9 млн рублей. Объявление о продаже опубликовали в августе. За два месяца цену снизили на 250 тысяч рублей.
Студия с балконом
Еще одна малосемейка находится в микрорайоне Крохалева. Квартиру площадью 11,9 квадратного метра оценивают в 1,7 млн рублей. Никакой мебели кроме кухонного гарнитура, установленного в жилой комнате, тут нет, зато есть балкон. Квартиру выставили на продажу только в октябре 2025 года.
Ранее руководитель пермского агентства недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов рассказал URA.RU, что часто маленькие студии позиционируют как квариры, но они являются комнатами. По словам агента по недвижимости, квартирами считается жилье площадью более 20 квадратных метров.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!