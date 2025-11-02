Жить на кухне: в Перми за миллионы рублей продают квартиры-невелички

Некоторые малосемейки не могут продать полгода Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми осенью 2025 года выставлены на продажу три квартиры площадью меньше 12 квадратных метров. Несмотря на небольшие размеры, стоимость недвижимости достигает почти 2 млн рублей. Где расположено такое жилье, что предлагают продавцы — в материале URA.RU.





Самая маленькая квартира по рекордной цене





Квартира площадью 10 квадратных метров продается за 1,6 млн рублей. То есть квадратный метр оценивают в 155 тысяч рублей. Это самая маленькая квартира на сайте бесплатных объявлений. При этом цена «квадрата» является одной их самых больших.

Жилье находится в микрорайоне Садовый. Продавец пишет, что в квартире сделан свежий ремонт, имеется вся необходимая мебель. Есть небольшая зона кухни, которая установлена в жилой комнате. Эта недвижимость была выставлена на продажу в мае 2025 года, и до сих пор ее не могут продать.

Продолжение после рекламы





Кухня отдельно от комнаты





Среди крошечных квартир есть варианты, в которых кухня установлена не в жилой комнате. Так организовали пространство владельцы студии на улице Плеханова. Зону кухни разместили в небольшой прихожей. «В отличие от других студий, здесь кухонька выделена отдельно. Вам не придется жить на кухне», — пишет продавец.





Площадь жилья всего 11,8 «квадратов», а цена — 1,9 млн рублей. Объявление о продаже опубликовали в августе. За два месяца цену снизили на 250 тысяч рублей.





Студия с балконом





Еще одна малосемейка находится в микрорайоне Крохалева. Квартиру площадью 11,9 квадратного метра оценивают в 1,7 млн рублей. Никакой мебели кроме кухонного гарнитура, установленного в жилой комнате, тут нет, зато есть балкон. Квартиру выставили на продажу только в октябре 2025 года.