Трамп призвал конгресс США к «ядерному варианту»

Трамп предложил отменить правило обструкции в сенате Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп обратился к республиканцам в конгрессе с призывом использовать «ядерный вариант» для преодоления политического тупика и завершения продолжающегося шатдауна. Об этом президент заявил в своей соцсети Truth Social.

«Настало время республиканцам разыграть свою „козырную карту“ и пойти на так называемый ядерный вариант — избавиться от обструкции — и избавиться от нее немедленно!» — написал Трамп. Он предложил отменить правило обструкции в сенате, которое требует 60 голосов для принятия большинства законопроектов, и перейти к простому большинству голосов.

Несмотря на призыв президента, идея отмены обструкции встречает серьезное сопротивление даже среди республиканцев. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн ранее в октябре исключил возможность изменения этого правила для преодоления шатдауна. Многие республиканцы опасаются, что отмена обструкции может сыграть на руку демократам, если те получат большинство в сенате в будущем.

К настоящему времени сенат 12 раз не смог утвердить бюджет, что свидетельствует о глубоких разногласиях между партиями. Одной из ключевых причин является требование демократов увеличить расходы на здравоохранение. Продолжающийся шатдаун имеет серьезные последствия для миллионов американцев, работающих в государственном секторе. Порядка 1,4 миллиона госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо вынуждены работать без зарплаты.

«Ядерный вариант» в американской политике означает изменение правил сената, которое позволило бы принимать законы простым большинством голосов вместо требуемых 60 из 100. Республиканцы контролируют сенат с перевесом в 53 места, что дает им большинство, но недостаточное для преодоления обструкции при голосовании по партийному принципу.

Текущий шатдаун, начавшийся 1 октября, стал историческим событием для американской политики. Трамп установил новый рекорд по общей продолжительности шатдаунов за два своих президентских срока, превзойдя предыдущий максимум, принадлежавший президенту Джимми Картеру, который составлял 56 дней. Шатдаун представляет собой блокировку финансирования государственных органов из-за неспособности конгресса принять бюджет.