До миллиона рублей: самые высокооплачиваемые вакансии в Перми в октябре

На самую высокую зарплату в Перми может рассчитывать директор представительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работодатели Перми готовы платить сотрудникам до миллиона рублей в месяц. Максимальный доход предлагают директору представительства в маркетплейсе по лизингу. О других высокооплачиваемых вакансиях рассказали URA.RU в hh.ru.

«Самой высокооплачиваемой вакансией октября в Перми стала позиция директора представительства в маркетплейсе по лизингу с зарплатой от 300 тысяч до миллиона рублей. Высокие зарплаты также предлагают медицинским специалистам. Стоматолог-имплантолог может рассчитывать на доход от 600 тысяч рублей, а врач-стоматолог-терапевт — от 480 тысяч рублей», — рассказали в hh.ru.