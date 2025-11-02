До миллиона рублей: самые высокооплачиваемые вакансии в Перми в октябре
На самую высокую зарплату в Перми может рассчитывать директор представительства
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Работодатели Перми готовы платить сотрудникам до миллиона рублей в месяц. Максимальный доход предлагают директору представительства в маркетплейсе по лизингу. О других высокооплачиваемых вакансиях рассказали URA.RU в hh.ru.
«Самой высокооплачиваемой вакансией октября в Перми стала позиция директора представительства в маркетплейсе по лизингу с зарплатой от 300 тысяч до миллиона рублей. Высокие зарплаты также предлагают медицинским специалистам. Стоматолог-имплантолог может рассчитывать на доход от 600 тысяч рублей, а врач-стоматолог-терапевт — от 480 тысяч рублей», — рассказали в hh.ru.
Рабочие специальности также входят в список высокооплачиваемых вакансий. Электросварщик ручной аргонодуговой сварки получит от 385 до 537 тысяч рублей, а тракторист К-700 — 300 тысяч рублей. Региональный менеджер по продажам спецтехники и запасных частей зарабатывает от 300 до 600 тысяч рублей, водитель-курьер на личном грузовом автомобиле — от 201,6 до 519,2 тысячи рублей. В топ также вошли риелтор (от 150 до 500 тысяч), сервисный инженер Tetra Pak (до 400 тысяч), менеджер отдела выкупа (от 150 до 400 тысяч).
