Тюменцы с новой силой накинулись на рыночную ипотеку
Ипотеку выдают как на новостройки, так и на вторичку
Выдача рыночной ипотеки в Тюменской области выросла с начала года в 2,5 раза. Такие данные приводит сервис «Домклик».
«Тюменская область. Сравнение выдачи по базовой ипотечной программе в первом и третьем кварталах года. Рост составляет 246%», — цитирует данные «Сбера» Единый ресурс застройщиков.
По мнению экспертов рынка недвижимости, оттепель на рынке обусловлена не столько уже состоявшимся снижением ключевой ставки ЦБ РФ, сколько ожиданием ее дальнейшего уменьшения. «Многие рассчитывают на рефинансирование при дальнейшем снижении ключевой ставки — а по базовому прогнозу ЦБ она может опуститься до 12-13% к концу 2026 года. По сути, заемщики выбирают между недоступностью льготной ипотеки сейчас и доступностью рыночной с перспективой улучшения условий в будущем», — сообщил URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Ранее URA.RU рассказало, каким образом тюменские застройщики обходят недоступность семейной ипотеки. Девелоперы начали предлагать целевые рассрочки для будущих мам.
