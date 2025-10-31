Тюменцы с новой силой накинулись на рыночную ипотеку

По мнению экспертов рынка недвижимости, оттепель на рынке обусловлена не столько уже состоявшимся снижением ключевой ставки ЦБ РФ, сколько ожиданием ее дальнейшего уменьшения. «Многие рассчитывают на рефинансирование при дальнейшем снижении ключевой ставки — а по базовому прогнозу ЦБ она может опуститься до 12-13% к концу 2026 года. По сути, заемщики выбирают между недоступностью льготной ипотеки сейчас и доступностью рыночной с перспективой улучшения условий в будущем», — сообщил URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.