Кирпич в обмен на тряпки: тюменский бизнес ищет партнеров в Монголии

Тюменский бизнес готов поставлять строительные материалы в Монголию, одновременно закупаясь у монгольских производителей текстилем. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-кругах Тюменской области.

«Текстиль монгольский имеет мировую известность. Натуральные ткани востребованы сейчас как никогда, от синтетики люди уже устали и понимают, что это не так удобно и престижно. Местной легкой промышленности хорошие ткани не помешают. При этом строительная отрасль в Монголии не то чтобы сильно развита. Это не обмен товара на товар, так не работает экспортная экономика. Мы хотим найти там покупателей стройматериалов и поставщиков текстиля», — пояснил собеседник агентства.

По данным региональной торгово-промышленной палаты, поездка в Монголию планируется уже во второй половине ноября. Отмечается, что предметом обсуждения станут не только легкая промышленность и строительство. «Еще две сферы интереса — это сельское хозяйство и туризм. Это то, чем Тюменская область сильна и чем может удивить. И в этом плане в Монголии тоже есть потенциальные партнеры», — пояснили URA.RU в ведомстве.

