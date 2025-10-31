Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

Кирпич в обмен на тряпки: тюменский бизнес ищет партнеров в Монголии

Тюменские предприниматели отправятся с бизнес-миссией в Монголию
31 октября 2025 в 21:20
Монголия испытывает потребность в тюменских строительных материалах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский бизнес готов поставлять строительные материалы в Монголию, одновременно закупаясь у монгольских производителей текстилем. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-кругах Тюменской области.

«Текстиль монгольский имеет мировую известность. Натуральные ткани востребованы сейчас как никогда, от синтетики люди уже устали и понимают, что это не так удобно и престижно. Местной легкой промышленности хорошие ткани не помешают. При этом строительная отрасль в Монголии не то чтобы сильно развита. Это не обмен товара на товар, так не работает экспортная экономика. Мы хотим найти там покупателей стройматериалов и поставщиков текстиля», — пояснил собеседник агентства.

По данным региональной торгово-промышленной палаты, поездка в Монголию планируется уже во второй половине ноября. Отмечается, что предметом обсуждения станут не только легкая промышленность и строительство. «Еще две сферы интереса — это сельское хозяйство и  туризм. Это то, чем Тюменская область сильна и чем может удивить. И в этом плане в Монголии тоже есть потенциальные партнеры», — пояснили URA.RU в ведомстве. 

Отмечается, что ТПП готова организовать для предприятий региона поездку «под ключ» — от подготовки программы до логистики и перевода. Ранее URA.RU рассказало, что с экспортом в Тюмени дела обстоят не так радужно: в частности, катастрофически рухнули объемы поставок на Восток местного зерна.

