Стало известно, когда бывший завод General Motors начнет выпускать авто

GM приостановил выпуск автомобилей в 2015 году Фото: Zeng Hui / XinHua / Global Look Press

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который приостановил свою работу 10 лет назад, начнет производство автомобилей по полному циклу уже в 2026 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге — он был оставлен еще в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Он добавил, что переговоры с инвесторами по производственным площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде находятся на завершающей стадии.

Завод GM функционировал с 2008 года и производил автомобили Chevrolet и Opel. В 2015 году предприятие остановило работу из-за падения спроса и роста издержек, вызванных изменением курса рубля. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи General Motors в России в 2014 году упали на 26,4%.

