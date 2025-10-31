Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Когда в Тюмени построят одну из самых дорогих развязок, которая соединит два района

В Тюмени развязку через железную дорогу построят в 2027-2030 годах
31 октября 2025 в 15:38
Развязка соединит Дом обороны с Маяком

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени строительство развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторная планируют начать в 2027 году, работы должны закончить в 2030 году. Об этом сообщили в администрации города. Новая дорога соединит два микрорайона — Маяк и Дом обороны.

«Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкпертизы на строительство транспортной развязки в створе улицы Аккумуляторная. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ — 2027-2030 годы, исходя из условий финансирования», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что эта развязка станет одной из самых дорогих. На ее возведение планируют потратить более 11 миллиардов рублей. 

