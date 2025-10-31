Когда в Тюмени построят одну из самых дорогих развязок, которая соединит два района

В Тюмени строительство развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторная планируют начать в 2027 году, работы должны закончить в 2030 году. Об этом сообщили в администрации города. Новая дорога соединит два микрорайона — Маяк и Дом обороны.