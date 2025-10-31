Когда в Тюмени построят одну из самых дорогих развязок, которая соединит два района
Развязка соединит Дом обороны с Маяком
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени строительство развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторная планируют начать в 2027 году, работы должны закончить в 2030 году. Об этом сообщили в администрации города. Новая дорога соединит два микрорайона — Маяк и Дом обороны.
«Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкпертизы на строительство транспортной развязки в створе улицы Аккумуляторная. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ — 2027-2030 годы, исходя из условий финансирования», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что эта развязка станет одной из самых дорогих. На ее возведение планируют потратить более 11 миллиардов рублей.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!