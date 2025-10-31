Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае власти сделали территории трех больниц комфортнее

31 октября 2025 в 14:33
У больниц появились новые лавки, навесы и растения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае завершилось благоустройство территорий трех учреждений здравоохранения. Речь о Городской больнице Соликамска, Оханской центральной больнице и Чайковской центральной городской больнице. Такая информация размещена на сайте правительства Пермского края.

«Участки земли вокруг медицинских учреждений используются для оздоровительных прогулок пациентов, хозяйственных нужд и организации движения транспорта. Поэтому прилегающие к медучреждениям территории должны быть благоустроенными, функциональными и комфортными», — отметили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Уточняется, что территории больниц благоустроили по региональной программе «Качественное здравоохранение». На выделенные средства подрядчики заменили асфальт, сделали ливненвки, оборудовали тротуары, проезды и парковки. На газонах посадили саженцы ив, туи и можжевельника. Для удобства пациентов и медицинского персонала установили пергол-навесы, информационные стенды, урны и скамейки. Площадки для мусора и ТКО тоже были приведены в порядок. Все эти работы сделали на территории трех больниц.

По словам главного врача Оханской центральной больницы Александра Лобанова, благоустройство территорий полезно для пациентов и медицинских работников. Так, растения очищают воздух от загрязнений, создают зону для релаксации и положительно влияют на процесс выздоровления.

Указанные больницы не первые в Пермском крае, где облагородили территорию. Такая инициатива действует с 2022 года. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за это время на территориях 49 больниц появились комфортные зоны и удобные тротуары. До конца 2025 года планируется завершить работы еще в трех больницах, а в 2026 году облагородить территории учреждений в Верещагино, Добрянке, Карагае, Кунгуре и Перми.

