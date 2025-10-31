Путин проведет совещание Совбеза
Путин не планирует крупных мероприятий 31 октября
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности РФ в последний день октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В середине дня оперативное совещание с членами Совбеза», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, комментируя расписание Путина. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь главы государства добавил, что последний день октября пройдет у президента без крупных публичных мероприятий.
