Политика

Путин проведет совещание Совбеза

31 октября 2025 в 15:01
Путин не планирует крупных мероприятий 31 октября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности РФ в последний день октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В середине дня оперативное совещание с членами Совбеза», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, комментируя расписание Путина. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь главы государства добавил, что последний день октября пройдет у президента без крупных публичных мероприятий. 

