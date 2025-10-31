Шойгу напомнил о постоянной готовности ядерных полигонов

«Российские полигоны всегда содержатся в готовности для использования в любое время», — сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ». Его слова передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что США не выдвинули каких-либо конкретных инициатив относительно Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) после проведения Россией испытаний новейшей ракеты «Буревестник». Он подчеркнул, что вопросы, касающиеся судьбы ДСНВ и проведения ядерных испытаний, представляют собой различные тематические направления. При этом российская сторона рассчитывает на то, что сведения об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» были донесены до президента США Дональда Трампа в корректной форме, поскольку данные испытания ни при каких обстоятельствах не могут быть интерпретированы как ядерные.