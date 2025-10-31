Пятый сезон «Очень странных дел» — все, что нужно знать перед грандиозным финалом

Уже скоро зрители узнают, чем закончится история «Очень странных дел» Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press

Через три года после четвертого сезона Netflix наконец-то поставит точку в истории «Очень странных дел». Финал обещает стать эмоциональной кульминацией десятилетнего пути. 30 октября создатели выпустили трейлер последнего сезона. О том, когда произойдет последняя битва за Хокинс — в материале URA.RU.

Про что сериал «Очень странные дела»

В маленьком городке Хокинс, штат Индиана, пропадает мальчик по имени Уилл Байерс, и его друзья вместе с матерью начинают поиски. В то же время они встречают таинственную девочку с бритой головой и невероятными способностями — Одиннадцатую, сбежавшую из секретной лаборатории. Вскоре герои обнаруживают, что обычный мир соседствует с параллельной страшной реальностью — «Изнанкой», в которой и оказался Уилл.

Второй и третий сезоны расширили мир сериала: появились новые монстры из Изнанки, таинственный Разумный Зверь, а также советские ученые, проводящие тайные эксперименты. Сами герои выросли, и в сериал вплели историю взросления персонажей. К финалу третьего сезона в Хокинсе происходит катастрофа, а герои впервые надолго расстаются.

Вот уже девять лет фанаты следят за нарастающим напряжением сюжета

Четвертый сезон стал самым масштабным. Его события развернулись на фоне разрушенного города, где зло обрело облик Векны — первого ребенка, подвергшегося экспериментам, подобным тем, что пережила Одиннадцатая.

Сезон закончился грандиозным сражением, а Изнанка начала просачиваться в реальность, угрожая уничтожить все живое. И теперь, спустя год после тех событий, герои возвращаются, чтобы спасти мир, чего бы это им ни стоило.

Кто снимает и кто снимается в сериале

Создатели шоу, братья-близнецы Мэтт и Росс Дафферы, с детства обожали фильмы Стивена Спилберга и книги Стивена Кинга. Так что в своем сериале они решили соединить ностальгию по 80-м с мрачным хоррором и историей взросления. В режиссуре и продюсировании также принял участие Шон Леви — постановщик «Реальной стали» и «Ночи в музее».

Актерский состав «Очень странных дел» буквально вырос на глазах у зрителей. В сериале снялись:

Милли Бобби Браун – Одиннадцатая

Финн Вулфхард – Майк

Гейтен Матараццо – Дастин

Калеб МакЛафлин – Лукас

Наталия Дайер – Нэнси

Чарли Хитон – Джонатан

Джо Кири – Стив

Сэйди Синк – Макс

Майя Хоук – Робин

Дэвид Харбор – Хоппер

Вайнона Райдер – Джойс

В новом сезоне появятся новые лица — Нелл Фишер, Джейк Коннелли, Алекс Бро, а также легендарная Линда Хэмилтон, знаменитая Сара Коннор из «Терминатора». Она сыграет загадочную доктор Кей. Тизеры обещают, что ее персонаж станет ключевой фигурой в борьбе с Векной.

Что известно о новом сезоне

Действие пятого сезона развернется осенью 1987 года. После недавних событий Хокинс превратился в город-призрак, отрезанный военными из-за вторжения Изнанки. Школы закрыты, жители живут в страхе, армейские патрули прочесывают улицы. Несмотря на пережитый ужас, герои собираются вновь, чтобы наконец-то победить зло. Одиннадцатая снова вынуждена скрываться — теперь уже от правительства, объявившего ее угрозой национальной безопасности.

Netflix уже представил трейлер нового сезона: под мощную кавер-версию песни Queen «Who Wants to Live Forever» демогоргоны истребляют солдат, Макс остается коме, а Векна, стоя среди пылающих руин военной базы, тянет к себе Уилла. «Ты поможешь мне… в последний раз», — произносит он, и становится ясно: без жертв финал не обойдется.

Сценарий, по словам Мэтта Даффера, «заставил руководство Netflix плакать». Создатели обещают, что финал станет мощным завершением истории, которое не оставит равнодушным никого. Дафферы также намекают, что в этот раз зрители наконец узнают, что же такое Изнанка и почему она связана с Хокинсом.

Точно ли это финал истории

Да, пятый сезон станет последним. Братья Дафферы подтвердили это в открытом письме фанатам: «Семь лет назад мы спланировали всю историю. Мы знали, что она займет четыре или пять сезонов. Теперь мы подошли к финалу».

Фанаты наконец-то узнают, чем закончится история

По словам продюсера Шона Леви, братья Дафферы «категорически отказались снимать одно из тех шоу, которые проваливают финал». Поэтому последние восемь серий должны стать настоящей кульминацией десятилетия работы — связав все сюжетные линии, от первой пропажи Уилла до последнего сражения за Хокинс.

Когда выйдет и где смотреть