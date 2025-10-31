На Западе признали невозможность догнать Россию по ядерным испытаниям

Последние подземные испытания на полигоне в Неваде состоялись в сентябре 1992 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соединенным Штатам требуются годы для проведения ядерных испытаний в отличии от России. По данным Washington Post, на это влияют два фактора: потеря компетенций сотрудников и критическое состояние оборудования на полигоне в штате Невада.

«Бывшие сотрудники Невадского испытательного полигона заявили, что возобновление испытаний может быть дорогостоящим и сложным. По их словам, опыт физических испытаний утерян», — говорится в материале WP. По данным газеты, только на приведение полигона в рабочее состояние потребуется не менее года. Последние подземные испытания в Неваде состоялись в сентябре 1992 года — более 33 лет назад.

Президент США Дональд Трамп ранее распорядился возобновить испытания ядерного оружия наравне с другими странами. Он заявил, что процесс начнется немедленно. Бывший сотрудник ядерного ведомства, участвовавший в испытаниях в Неваде, Пол Дикман в ответ на заявление американского лидера указал на серьезную кадровую проблему. По его словам, руководители испытаний — это практики с большим опытом, а не чиновники. Испытательный полигон нуждается в капитальном ремонте. По словам посетителей объекта, оборудование для прокладки туннелей — это «куча ржавчины».

