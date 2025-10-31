Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул на ложность обвинений главы украинского МИД Андрея Сибиги, который тот выдвигает в сторону России, и переадресовал вопрос журналистов военным. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Не могу сказать. Этот вопрос (о правдивости громких заявлений главы украинского МИД, — прим. URA.RU) нужно адресовать военным о том, какие именно ракеты и средства доставки используются. Но если вы помните ту историю, когда американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона все эти претензии разбила. Это было сколько-то лет назад», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. О каком именно событии между РФ и США идет речь, пресс-секретарь главы государства не уточнил.