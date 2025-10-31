Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Кремль прокомментировал громкое заявление украинского МИД

Песков намекнул на ложность обвинения украинского МИД в сторону России
31 октября 2025 в 15:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков не смог ответить на вопрос, переадресовав его Минобороны

Песков не смог ответить на вопрос, переадресовав его Минобороны

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул на ложность обвинений главы украинского МИД Андрея Сибиги, который тот выдвигает в сторону России, и переадресовал вопрос журналистов военным. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Не могу сказать. Этот вопрос (о правдивости громких заявлений главы украинского МИД, — прим.  URA.RU) нужно адресовать военным о том, какие именно ракеты и средства доставки используются. Но если вы помните ту историю, когда американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона все эти претензии разбила. Это было сколько-то лет назад», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. О каком именно событии между РФ и США идет речь, пресс-секретарь главы государства не уточнил.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал