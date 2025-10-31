«Изделие-54» уже в украинском небе: в Киеве затряслись — на кого направлен новый российский дрон?

Новый беспилотник полностью российской сборки Фото: Илья Московец © URA.RU

Новый российский дрон-камикадзе «Италмас» — тяжелый, дальнобойный и полностью отечественный — вышел из цехов ZALA Aero и быстро перекочевал из демонстраций в поле. Что это за аппарат, чем он похож на «Герань» и почему в Киеве будут трястись каждый раз после его появления — в материале URA.RU.

«Италмас»: кто сделал и зачем нужен

«Италмас» (в документации — «Изделие-54») разработали на мощностях группы ZALA Aero, производство ведет завод «Аэроскан» в Ижевске. Впервые аппарат публично показали осенью 2023 года — демонстрации проходили при участии руководства предприятия и гостей с высокой посещаемостью. Производитель и местные репортажи подчеркивали, что это отечественная разработка, выполненная по схеме «летающее крыло» и внешне сходная с уже знакомой «Геранью».

Конструкция и идеи: простота как преимущество

Впервые аппарат публично показали осенью 2023 года Фото: zala-aero.com

По замыслу конструкторов, «Италмас» сконцентрирован на практичности: композитный фюзеляж, дельтовидное крыло с большим топливным объемом в крыльевых баках, фиксированные, но быстро разбираемые панели для облегченной транспортировки. В носовой части расположен бензиновый двухтактный двигатель с тянущим винтом — решение, позволяющее рабочую «потенцию» и длительный полет по сравнению с электрическими аналогами.

Что внутри: электроника, наведение и боекомплект

Оборудование включает оптико-электронный модуль для дневного и ночного наблюдения (ТВ + тепловизор) с возможностью передачи видеопотока в реальном времени, сочетание инерциальной навигации и визуальных систем, а также модульную боевую часть — от осколочно-фугасной до кумулятивной. Производитель заявляет об устойчивости навигации к помехам и о портативной наземной станции управления для одного оператора.

Тактико-технические характеристики

«Италмас» — барражирующий дрон-камикадзе, полностью отечественной сборки. По размеру это компактный аппарат: около 2 метров в длину с размахом крыла меньше двух метров, взлетная масса примерно 35 кг — то есть его легко перевозить и быстро готовить к запуску.

Двигатель — возможно, бензиновый двухтактный с тянущим винтом. Это дает крейсерскую скорость порядка 100–120 км/ч, в пикирующем режиме — до 200 км/ч, и дальность полета свыше 200 км. Время барражирования — до примерно двух часов, что обеспечивает длительное наблюдение перед ударом.

Новый дрон компактен: около 2 метров в длину и размах крыла примерно 1,8 метра Фото: zala-aero.com

Запуск осуществляется с катапульты или с мобильной платформы, управление ведет один оператор с портативной наземной станции. Примерная стоимость единицы в открытых оценках — порядка 5 млн рублей.

Боевое применение и тактика

По опубликованным материалам и экспертным оценкам, «Италмас» используется как тактический инструмент для глубоких точечных ударов и наблюдения перед атакой: барражирование для поиска/оценки целей с последующим пикирующим ударом.

Аппарат рассматривают как элемент комбинированных ударов: разведка — фиксация — удар одним и тем же аппаратом.

Аппарат рассматривают как элемент комбинированных ударов Фото: zala-aero.com

Как отмечает портал 360.ru, основными целями нового беспилотника на СВО могут стать бронетехника и артиллерия ВСУ, удаленные от активной линии фронта. Вдали от боевого соприкосновения стараются держать западную технику: американские РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и ряд других. Кроме того, поскольку «Италмас» работает выборочно и точечно, Киеву, а особенно Банковой, стоит напрячься.

Плюсы и ограничения

Плюсы: простота конструкции и обслуживания, малая стоимость единицы в сравнении с эффектом, большая дальность и увеличенная боевая часть по сравнению с рядом аналогичных изделий. Минусы: зависимость от топлива и ограниченная маневренность по сравнению с тяжелыми пилотируемыми или высокотехнологичными БПЛА; уязвимость к продвинутым ПВО и контр-БПЛА средствами, отмечают авторы портала avia.pro.

Что дальше: эволюция и ройные решения