В Кремле не уверены, передаст ли Путин послание Си Цзиньпину

Дмитрий Песков о поездке Михаила Мишустина в Китай
31 октября 2025 в 15:07
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ближайшее время совершит официальный визит в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Лидеры находятся в постоянном контакте. Мы рассчитывает что председатель правительства будет принят председателем КНР. Ждем этого визита и придаем ему большое значение», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин передать через главу правительства послание председателю КНР Си Цзиньпину. Он также добавил, что Москва рассчитывает на встречу Мишустина с председателем КНР и придает визиту «большое значение».

Визит Мишустина в Китай планируется на фоне активизации российской дипломатии в регионе Восточной Азии. Накануне Владимир Путин провел переговоры в Москве с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, в ходе которых обсуждались планы развития дружбы между Россией и Северной Кореей, однако встреча российского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока не планируется.

