В Перми напротив госуниверситета продается здание колледжа

Стоимость помещения пермского колледжа - 155 млн рублей
31 октября 2025 в 15:12
В настоящее время помещение занимает экономический колледж (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Дзержинском районе Перми рядом с ПГНИУ продается помещение, в котором находится экономический колледж. Стоимость актива — 155 млн рублей.

«Продам помещение 3 400 квадратных метров, с отдельным входом в здании общей площадью 4 140 квадратных метров. В помещении расположено учебное заведение, выполнен ремонт, кабинетная система, спортзалы, санузлы. Стоимость — 155 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здание расположено на участке 32,8 соток. Земля является федеральной собственностью, при этом сдана в аренду на 49 лет. Совместно с помещением продается склад площадью 24,7 квадратных метра.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми на улице Монастырской продаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной ресторан «Главбар». Стоимость объекта — 41 млн рублей. 

