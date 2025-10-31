В Перми напротив госуниверситета продается здание колледжа

В настоящее время помещение занимает экономический колледж (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Дзержинском районе Перми рядом с ПГНИУ продается помещение, в котором находится экономический колледж. Стоимость актива — 155 млн рублей.

«Продам помещение 3 400 квадратных метров, с отдельным входом в здании общей площадью 4 140 квадратных метров. В помещении расположено учебное заведение, выполнен ремонт, кабинетная система, спортзалы, санузлы. Стоимость — 155 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здание расположено на участке 32,8 соток. Земля является федеральной собственностью, при этом сдана в аренду на 49 лет. Совместно с помещением продается склад площадью 24,7 квадратных метра.

