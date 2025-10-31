В Перми напротив госуниверситета продается здание колледжа
В настоящее время помещение занимает экономический колледж (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Дзержинском районе Перми рядом с ПГНИУ продается помещение, в котором находится экономический колледж. Стоимость актива — 155 млн рублей.
«Продам помещение 3 400 квадратных метров, с отдельным входом в здании общей площадью 4 140 квадратных метров. В помещении расположено учебное заведение, выполнен ремонт, кабинетная система, спортзалы, санузлы. Стоимость — 155 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Здание расположено на участке 32,8 соток. Земля является федеральной собственностью, при этом сдана в аренду на 49 лет. Совместно с помещением продается склад площадью 24,7 квадратных метра.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми на улице Монастырской продаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной ресторан «Главбар». Стоимость объекта — 41 млн рублей.
