Шестеро детей пропали из госучреждения в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде разыскивают детей, которые самовольно покинули госучреждение
Фото: Илья Московец © URA.RU
Шестеро детей пропали в Нижнем Новгороде. Они покинули государственное учреждение около 17:00 и до сих пор не вернулись, сообщили в ГУ МВД России по региону.
«Днем ранее, около 17:00, шестеро детей покинули государственное учреждение и до сих пор не вернулись», — говорится в telegram-канале регионального главка МВД. По данным ведомства, среди пропавших — трое мальчиков и три девочки. В полиции не уточнили, из какого именно учреждения ушли дети и сколько им лет. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних.
