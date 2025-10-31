Шестеро детей пропали из госучреждения в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разыскивают детей, которые самовольно покинули госучреждение Фото: Илья Московец © URA.RU

Шестеро детей пропали в Нижнем Новгороде. Они покинули государственное учреждение около 17:00 и до сих пор не вернулись, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Днем ранее, около 17:00, шестеро детей покинули государственное учреждение и до сих пор не вернулись», — говорится в telegram-канале регионального главка МВД. По данным ведомства, среди пропавших — трое мальчиков и три девочки. В полиции не уточнили, из какого именно учреждения ушли дети и сколько им лет. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних.