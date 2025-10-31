Логотип РИА URA.RU
Суд отправил в СИЗО курганца, метавшего горящие бутылки в отдел полиции

31 октября 2025 в 15:09
Нападавший на отдел полиции житель Далматово отправлен в СИЗО

Нападавший на отдел полиции житель Далматово отправлен в СИЗО

Фото: Илья Московец © URA.RU

Следователи курганского УМВД добились ареста жителя города Далматово, который был задержан за попытку поджога здания отдела полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Меру избрали по ходатайству следователя следственной части СУ УМВД России по Курганской области», — сообщили в региональной полиции в ответ на запрос. Житель Далматово, метавший бутылки с зажигательной смесью, проведет ближайшие два месяца в следственном изоляторе.

Инцидент произошел в ночное время в городе Далматово Курганской области, когда 40-летний ранее судимый местный житель бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания районного отдела полиции. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД совместно с УФСБ России по Курганской области оперативно установили и задержали злоумышленника, по действиям которого возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и покушении на уничтожение имущества.

