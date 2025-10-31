Суд отправил в СИЗО курганца, метавшего горящие бутылки в отдел полиции

Нападавший на отдел полиции житель Далматово отправлен в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

Следователи курганского УМВД добились ареста жителя города Далматово, который был задержан за попытку поджога здания отдела полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Меру избрали по ходатайству следователя следственной части СУ УМВД России по Курганской области», — сообщили в региональной полиции в ответ на запрос. Житель Далматово, метавший бутылки с зажигательной смесью, проведет ближайшие два месяца в следственном изоляторе.