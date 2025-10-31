ЦБ аннулировал лицензию у банка, принадлежавшему Сберу

Российский банк лишился лецензии ЦБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный банк Российской Федерации принял решение об аннулировании лицензии на проведение банковских операций у банка «Драйв клик», принадлежащего Сбербанку. Об этом сообщается в официальном уведомлении регулятора.

«Банк России приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью „Драйв Клик Банк“ ООО „Драйв Клик Банк“, — говорится в собщении регулятора. Данное решение было принято на основании соответствующего ходатайства кредитного учреждения, направленного в Центробанк после того, как единственный участник принял решение о добровольной ликвидации финансовой организации.

Как отмечается на официальном сайте банка «Драйв клик», процедура аннулирования лицензии при добровольной ликвидации по решению учредителей существенно отличается от принудительного отзыва лицензии. В случае добровольной ликвидации кредитное учреждение получает возможность самостоятельно осуществлять управление процессом прекращения деятельности. Данный подход предполагает наличие достаточного объема имущества для проведения расчетов с кредиторами.

