ЦБ аннулировал лицензию у банка, принадлежавшему Сберу
Российский банк лишился лецензии ЦБ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Центральный банк Российской Федерации принял решение об аннулировании лицензии на проведение банковских операций у банка «Драйв клик», принадлежащего Сбербанку. Об этом сообщается в официальном уведомлении регулятора.
«Банк России приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью „Драйв Клик Банк“ ООО „Драйв Клик Банк“, — говорится в собщении регулятора. Данное решение было принято на основании соответствующего ходатайства кредитного учреждения, направленного в Центробанк после того, как единственный участник принял решение о добровольной ликвидации финансовой организации.
Как отмечается на официальном сайте банка «Драйв клик», процедура аннулирования лицензии при добровольной ликвидации по решению учредителей существенно отличается от принудительного отзыва лицензии. В случае добровольной ликвидации кредитное учреждение получает возможность самостоятельно осуществлять управление процессом прекращения деятельности. Данный подход предполагает наличие достаточного объема имущества для проведения расчетов с кредиторами.
После аннулирования лицензии прекратит функционирование Система быстрых платежей (СБП), поскольку банк утратит возможность проведения операций по текущим счетам. Перевод денежных средств с других текущих счетов через СБП также станет недоступен.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.