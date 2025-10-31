Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у банка, принадлежавшему Сберу

31 октября 2025 в 15:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российский банк лишился лецензии ЦБ

Российский банк лишился лецензии ЦБ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный банк Российской Федерации принял решение об аннулировании лицензии на проведение банковских операций у банка «Драйв клик», принадлежащего Сбербанку. Об этом сообщается в официальном уведомлении регулятора. 

«Банк России приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью „Драйв Клик Банк“ ООО „Драйв Клик Банк“, — говорится в собщении регулятора. Данное решение было принято на основании соответствующего ходатайства кредитного учреждения, направленного в Центробанк после того, как единственный участник принял решение о добровольной ликвидации финансовой организации.

Как отмечается на официальном сайте банка «Драйв клик», процедура аннулирования лицензии при добровольной ликвидации по решению учредителей существенно отличается от принудительного отзыва лицензии. В случае добровольной ликвидации кредитное учреждение получает возможность самостоятельно осуществлять управление процессом прекращения деятельности. Данный подход предполагает наличие достаточного объема имущества для проведения расчетов с кредиторами.

Продолжение после рекламы

После аннулирования лицензии прекратит функционирование Система быстрых платежей (СБП), поскольку банк утратит возможность проведения операций по текущим счетам. Перевод денежных средств с других текущих счетов через СБП также станет недоступен. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал