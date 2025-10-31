В США бьют тревогу из-за решения Трампа в отношении России

Трамп может изменить концепцию санкций Фото: Official White House Photo / Tia Dufour

Изменение приоритетов президента США Дональда Трампа, который отказался давить на Китай в вопросе закупок российской нефти, может подорвать всю концепцию санкций. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

«Это подорвет всю концепцию санкций», — отмечает Bloomberg со ссылкой на слова управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона. По мнению эксперта, отсутствие обсуждения нефтяной темы показывает, что Трамп сосредоточился на стабилизации отношений между США и Китаем и заключении торговой сделки, а не на жестком давлении через санкционный механизм.