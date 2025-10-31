В США бьют тревогу из-за решения Трампа в отношении России
Трамп может изменить концепцию санкций
Изменение приоритетов президента США Дональда Трампа, который отказался давить на Китай в вопросе закупок российской нефти, может подорвать всю концепцию санкций. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.
«Это подорвет всю концепцию санкций», — отмечает Bloomberg со ссылкой на слова управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона. По мнению эксперта, отсутствие обсуждения нефтяной темы показывает, что Трамп сосредоточился на стабилизации отношений между США и Китаем и заключении торговой сделки, а не на жестком давлении через санкционный механизм.
Переговоры Трампа и Си Цзиньпина прошли в южнокорейксом городе Пусан 30 октября. Перед встречей президент США отмечал, что собирается обсудить с китайским лидером вопрос о сокращении закупок российской нефти, однако после переговоров он объявил, что эта тема не затрагивалась.
