Российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
31 октября 2025 в 15:11
ВС РФ взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, российские силы продолжают продвигаться на фронте освобождать населенные пункты.
