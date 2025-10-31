Стало известно, где в Тюмени найти ЖК, который сохраняет самый ценный ресурс в жизни

Комплекс комфорт-класса «Румянский» находится в пяти минутах от центра Тюмени Фото: предоставлено ГК «Баланс Девелопмент»

В Тюмени готовится старт продаж нового дома в ЖК комфорт-класса «Румянский», который сохраняет владельцам самый ценный ресурс — время. Часы, уходящие на поездки по делам, резиденты смогут провести с семьей и друзьями или за любимым хобби. Все потому, что комплекс находится всего в пяти минутах от центра и имеет все необходимое для комфортной жизни, сообщили URA.RU представители ГК «Баланс Девелопмент».

«В шаговой доступности — вся необходимая инфраструктура. Первый дом уже сдан, во втором полным ходом идут работы, а скоро начнется старт продаж новой очереди. Важным преимуществом станет и близость будущего кампуса, который создаст передовую образовательную и научную среду прямо по соседству», — подчеркнули представители девелопера.

Сердцем комплекса «Румянский» станут просторные закрытые дворы без машин, с активностями и зонами отдыха для всех возрастов. Жители первой очереди уже оценили собственный бесплатный тренажерный зал и уличный кинотеатр.

Совсем скоро в проекте появятся соседский центр для общения, спортивный корт, который зимой превращается в каток, зоны для йоги и площадка для выгула и дрессировки собак. Вся инфраструктура рассчитана на то, чтобы жители комплекса проводили больше времени с близкими и занимались любимыми делами, имея все необходимое в шаговой доступности.

При этом комфорт в ЖК «Румянский» ощущается с первых шагов в парадных. Они спроектированы как продолжение жилья — с уютной зоной ожидания, колясочной, гостевым санузлом и лапомойками для животных. Продуманные планировки — от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир — дают возможность выбрать жилье под любой сценарий жизни.

«Но настоящей изюминкой ЖК „Румянский“ стала жизнь на высоте. Панорамные окна на верхних этажах открывают захватывающие виды на город. Живописные закаты на высоте птичьего полета здесь становятся неотъемлемой частью домашнего уюта», — отметили в ГК «Баланс Девелопмент».

Для максимального удобства резидентов девелопер предлагает приобрести квартиру с ремонтом «под ключ». Узнать подробности можно на сайте или у специалистов отдела продаж по телефону +7 (3452) 600-700.

Застройщик: ООО «СЗ „Баланс Одесская“. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости“. Не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.



