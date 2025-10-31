Губернатор Филимонов намерен избавиться от местных элит, изменив систему выборов

Вологодский губернатор Георгий Филимонов может изменить избирательную систему в регионе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Вологодский губернатор Георгий Филимонов намерен обезопаситься от местных элит, изменив избирательную систему. По данным источников URA.RU, близких к местным властям, в регионе обсуждается отмена одномандатных округов на выборах в заксобрание-2026. Если законодательство изменят, депутаты будут избираться только по партийным спискам.

Источник агентства сообщил, что ранее делегации от заксобрания уже ездили в регионы, где действует подобная система, чтобы перенять их опыт. Практика широко распространена на Кавказе — Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня.

Вологодские власти опасаются противодействия элит на выборах, в том числе от «Северстали», полагает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Переход только на списки говорит о том, что у губернатора есть проблемы с местными элитами. Одномандатные округа часто „держат“ отдельные депутаты, которых трудно убрать. В случае отмены округов мандаты можно будет распределять только исходя из рейтингов партии. Высокие показатели ЕР позволяют это делать», — отметил эксперт.

Продолжение после рекламы

Депутат заксобрания Антон Холодов сказал нам, что поддерживает такие изменения. «Георгий Юрьевич выстроил отношения со всеми партиями, когда пришел к власти. Даже коммунисты прекрасно с ним ладят. Если случится переход, сильных противостояний не будет. Это будет шаг в сторону усиления демократии», — сообщил народный избранник.