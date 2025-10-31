ВС РФ поразили цеха сборки украинских ракет «Фламинго»
31 октября 2025 в 15:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска за прошедшую неделю нанесли серию ударов высокоточным оружием за прошедшую неделю. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России. Поражены цеха сборки ракет "Фламинго". По информации военного ведомства, за отчетный период было проведено одно массированное наступление, а также пять групповых операций с использованием высокоточных средств поражения.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал