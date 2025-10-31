Курганцы отправили коллективную жалобу мэру Науменко из-за объединения детсадов

Родители воспитанников требуют не сокращать заведующую детским садом №76 Кургана Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане родители воспитанников детского сада №76 взбунтовались против сокращения заведующей Светланы Клабуковой из-за реорганизации учреждения. Жалобу с подписями родители направили главе города Антону Науменко. Об этом мамы дошкольников рассказали URA.RU. Обращение есть в распоряжении редакции.

«Мы, родители воспитанников детского сада №76 Кургана, категорически против снятия с должности действующей заведующей Светланы Клабуковой. Наш детский сад присоединяют к детскому саду №6, руководителем оставляют заведующую детсада №6 Жанну Кульчицкую. Но мы считаем, что Клабукова — профессиональный, добрый и душевный руководитель. Она создала дружный коллектив, успешное учреждение, она нас полностью устраивает. В детсаду работают кружки, проводятся мероприятия, здания корпусов содержатся в порядке. Чего нельзя сказать о садике №6», — говорят родители.

В коллективном обращении на имя Науменко родители дошкольников просят отменить приказ о назначении Кульчицской, рассмотреть кандидатуру нового руководителя детского сада с учетом мнения родительского сообщества и педагогического коллектива. «В случае, если наши требования не будут удовлетворены, мы будем вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции, прокуратуру, СМИ», — указано в жалобе. Под обращением подписались 140 человек.

Продолжение после рекламы

В администрации города Кургана URA.RU пояснили, что реорганизация детского сада №6 «Золотая рыбка» в форме присоединения к нему детского сада №76 «Подсолнушек» проводится для эффективного использования зданий, рационального распределения бюджетных средств, увеличения зарплаты педагогов. «В МБДОУ „Детский сад №76“ фиксируется снижение числа воспитанников. В результате реорганизации предоставляется возможность повысить качество образования, объединив ресурсы. Коллектив останется стабильным. Все воспитатели останутся работать в прежних групповых помещениях со своими воспитанниками», — уточнили в пресс-службе мэрии.