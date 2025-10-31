От ядерных испытаний США до российских ракет «Посейдон» и «Буревестник»: главные заявления Шойгу

Шойгу заявил о влиянии слов Трампа о ядерных испытаниях на стабильность Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране мира ни на один день. Однако проводятся они не физически, а с помощью математических моделей и расчетной техники, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ». Главные заявления Шойгу — в материале URA.RU.

Ядерные испытания не прекращаются

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, Шойгу заявил, что они проходят во всех странах мира и не прекращались никогда. «Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники, и они проводились не физические испытания, а делались математические модели», — сказал секретарь Совета безопасности. Он подчеркнул, что такой подход позволяет странам поддерживать боеготовность ядерного арсенала без проведения реальных взрывов.

По словам Шойгу, такие виртуальные испытания дают возможность проверять состояние ядерного оружия и разрабатывать новые технологии без нарушения международных договоренностей о запрете физических ядерных взрывов. По его словам, испытания требуют постоянного внимания и совершенствования.

Слова Трампа о ядерных испытаниях

Высказывания Трампа относительно ядерных испытаний оказывают воздействие на стратегическую стабильность, отметил Шойгу. При этом от выразил обеспокоенность возможным ухудшением ситуации в данной сфере. «Не хотелось бы, чтобы мы все дальше и дальше в этом вопросе деградировали», — заявил он.

Каким человеком легче управлять

Секретарь Совета безопасности РФ также предупредил об угрозе разрушения государства. Он заявил, что человеком, подверженным идеям культа потребления, легко управлять, а государство, состоящее из таких граждан, можно разрушить. «Сегодня глобалисты навязчиво продавливают культ потребления, абсолютный индивидуализм, цинизм и жестокость. Вместо того, чтобы стремиться к развитию гармонии и совершенству, человек, зараженный этими идеями, становится бездушным потребителем», — пояснил он.

«Посейдон» и «Буревестник» не должны были стать неожиданностью

Новейшие системы вооружения «Буревестник» и «Посейдон» не должны были стать неожиданностью для мирового сообщества, заявил Шойгу, напомнив, что президент РФ Владимир Путин объявил о них еще в 2018 году. Шойгу отметил, что возможная реакция удивления связана с тем, что некоторые могли не поверить в существование этих систем семь лет назад. «Может быть, кто-то не поверил тогда. Теперь придется поверить», — добавил секретарь Совета безопасности РФ.

Российские полигоны готовы к использованию

Полигоны России готовы к немедленному использованию в любое время в случае необходимости, заявил секретарь Совета безопасности РФ, отвечая на вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. «Мы наши полигоны всегда держали в готовности к тому, чтобы можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию», — сказал Шойгу.

Благодарность Путину

Шойгу также поблагодарил Путина за поддержку фестиваля «Народы России и СНГ». «Я хотел бы, в первую очередь, выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поддержку нашей инициативы по его проведению», — заявил секретарь Совета безопасности РФ. По его словам, фестиваль призван напомнить о необходимости беречь и приумножать цивилизационное богатство России и стран СНГ, сохранять уникальное историческое и культурное наследие народов, укреплять единство, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях.