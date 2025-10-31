В Краснодарском крае предотвратили теракт
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Краснодаре предотвращена попытка поджога железнодорожного оборудования. Данная информация поступила из пресс-службы регионального управления Федеральной службы безопасности по региону. Под стражу взят 44-летний мужчина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный вступил в контакт с представителями проукраинской террористической группировки. Следуя полученным от куратора инструкциям, фигурант уголовного дела изготовил самодельное зажигательное устройство с целью осуществления диверсии на железнодорожном объекте.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.