В Краснодарском крае предотвратили теракт

31 октября 2025 в 15:23
В Краснодаре предотвращена попытка поджога железнодорожного оборудования. Данная информация поступила из пресс-службы регионального управления Федеральной службы безопасности по региону. Под стражу взят 44-летний мужчина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный вступил в контакт с представителями проукраинской террористической группировки. Следуя полученным от куратора инструкциям, фигурант уголовного дела изготовил самодельное зажигательное устройство с целью осуществления диверсии на железнодорожном объекте.

