Как свердловчанам не нарваться на штраф при праздновании Хэллоуина

При праздновании Хэллоуина за использование символики, связанной с сатанизмом (является международным движением, которое признано в РФ экстремистским и запрещено), можно нарваться на штраф. Об этом читателей URA.RU предупредила адвокат Юлия Бакун.

«Без проблем можно использовать символику в виде тыкв, пауков, вампирских зубов. Но не должно быть никакой атрибутики, которую прямо или косвенно можно связать с сатанизмом (пентаграммы, свастики и прочее)», — уточнила эксперт.

Кодексом об административных правонарушениях, а именно ст. 20.3 предусмотрено наложение административного штрафа до 2000 рублей, а также возможен административный арест до 15 суток за демонстрацию нацисткой атрибутики или символики экстремистских организаций. «Лучше ограничится образом каких-то „безопасных“ медийных персонажей, черепашек ниндзя или принцесс Дисней», — посоветовала Бакун.

