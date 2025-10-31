Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Как свердловчанам не нарваться на штраф при праздновании Хэллоуина

Адвокат Бакун: при использовании пентаграммы в образе на Хэллоуин грозит штраф
31 октября 2025 в 15:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При выборе костюма лучше использовать безобидные символы и образы

При выборе костюма лучше использовать безобидные символы и образы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При праздновании Хэллоуина за использование символики, связанной с сатанизмом (является международным движением, которое признано в РФ экстремистским и запрещено), можно нарваться на штраф. Об этом читателей URA.RU предупредила адвокат Юлия Бакун.

«Без проблем можно использовать символику в виде тыкв, пауков, вампирских зубов. Но не должно быть никакой атрибутики, которую прямо или косвенно можно связать с сатанизмом (пентаграммы, свастики и прочее)», — уточнила эксперт.

Кодексом об административных правонарушениях, а именно ст. 20.3 предусмотрено наложение административного штрафа до 2000 рублей, а также возможен административный арест до 15 суток за демонстрацию нацисткой атрибутики или символики экстремистских организаций. «Лучше ограничится образом каких-то „безопасных“ медийных персонажей, черепашек ниндзя или принцесс Дисней», — посоветовала Бакун.

Продолжение после рекламы

Во всем мире Хэллоуин отмечают 31 октября. В Екатеринбурге пройдет онлайн-вечеринка с доулами смерти (специалистами, оказывающими поддержку смертельно больным и их семьям), дьявольская вечеринка, лекция от теолога и священника в музыкальном кибер-чистилище. Как еще уральцы отметят праздник, также известный как канун Дня всех святых, — в  афише URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал