Как свердловчанам не нарваться на штраф при праздновании Хэллоуина
При выборе костюма лучше использовать безобидные символы и образы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
При праздновании Хэллоуина за использование символики, связанной с сатанизмом (является международным движением, которое признано в РФ экстремистским и запрещено), можно нарваться на штраф. Об этом читателей URA.RU предупредила адвокат Юлия Бакун.
«Без проблем можно использовать символику в виде тыкв, пауков, вампирских зубов. Но не должно быть никакой атрибутики, которую прямо или косвенно можно связать с сатанизмом (пентаграммы, свастики и прочее)», — уточнила эксперт.
Кодексом об административных правонарушениях, а именно ст. 20.3 предусмотрено наложение административного штрафа до 2000 рублей, а также возможен административный арест до 15 суток за демонстрацию нацисткой атрибутики или символики экстремистских организаций. «Лучше ограничится образом каких-то „безопасных“ медийных персонажей, черепашек ниндзя или принцесс Дисней», — посоветовала Бакун.
Во всем мире Хэллоуин отмечают 31 октября. В Екатеринбурге пройдет онлайн-вечеринка с доулами смерти (специалистами, оказывающими поддержку смертельно больным и их семьям), дьявольская вечеринка, лекция от теолога и священника в музыкальном кибер-чистилище. Как еще уральцы отметят праздник, также известный как канун Дня всех святых, — в афише URA.RU.
