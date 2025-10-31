Мокрый снег, туман и гололедица: власти Тюмени предупредили о резком ухудшении погоды

Мокрый снег и дождь накроет Тюмени и Тюменскую область с 1 по 4 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени и Тюменской области с 1 по 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщила мэрия Тюмени в своем telegram-канале.

«С 1 по 4 ноября 2025 года на юге Тюменской области местами ожидается — дождь, переходящий в мокрый снег, туман, гололедица, изморозь, понижение температуры воздуха. В областной столице 1 ноября возможны небольшие осадки в виде дождя, сменяющегося мокрым снегом», — говорится в сообщении.