Женщину, которая забрала себе найденную сумку с деньгами, задержали
Ущерб составил около 830 тыс. рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Москве задержали женщину, которая забрала себе случайно найденную сумку с деньгами, банковскими картами и документами. Потерпевшему будет возвращена часть похищенного имущества, которую удалось изъять. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.
«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемую — 43-летнюю приезжую женщину, которая забрала найденную сумку со всем содержимом себе», — заявили в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.
Потерпевший — 46-летний мужчина, который случайно обронил сумку, выходя из машины у магазина на Варшавском шоссе. Ущерб составил около 830 тысяч рублей. Задержанная арестована, возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Ранее в Свердловской области задержали мужчину, ограбившего актера Вячеслава Воскресенского. Обвиняемый был заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в открытом хищении чужого имущества, совершенном группой лиц, с применением насилия и незаконным проникновением в жилище.
