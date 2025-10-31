Женщину, которая забрала себе найденную сумку с деньгами, задержали

Ущерб составил около 830 тыс. рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве задержали женщину, которая забрала себе случайно найденную сумку с деньгами, банковскими картами и документами. Потерпевшему будет возвращена часть похищенного имущества, которую удалось изъять. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемую — 43-летнюю приезжую женщину, которая забрала найденную сумку со всем содержимом себе», — заявили в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.

Потерпевший — 46-летний мужчина, который случайно обронил сумку, выходя из машины у магазина на Варшавском шоссе. Ущерб составил около 830 тысяч рублей. Задержанная арестована, возбуждено уголовное дело по статье о краже.

