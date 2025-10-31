Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

«Мыслят категориями войны»: МИД РФ дал оценку новому плану Европы по Украине

Захарова: Европа и Украина, предлагая мирный план, на самом деле хотят войны
31 октября 2025 в 15:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова раскрыла, что стоит за планом Запада по Украине

Захарова раскрыла, что стоит за планом Запада по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ни в Европе, ни на Украине не думают о прочном мире, которым мог бы завершиться украинский конфликт, поскольку там «мыслят категориями войны». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как следует относиться к подготовке Западом нового мирного плана по Украине.

«Ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют. Там по-прежнему мыслят категориями войны», — сказала Мария Захарова, ее ответ публикует официальный сайт МИД РФ. Она подчеркнула, что главная задача всех этих заявлений — добиться передышки для украинских войск и спасти режим украинского президента Владимира Зеленского от полного обрушения фронта. 

Захарова отметила, что именно с этими целями Европа и Украина выдвигают на первый план «заморозку» линии фронта и прекращение огня. А сразу за этим следует перечисление киевских «хотелок» в виде гарантий безопасности, вступлении в Евросоюз и получении Киевом Запорожской АЭС. При этом они лишь создают иллюзию учета российских требований, обещая разморозку ее активов. Якобы это приведет к дальнейшим российско-украинским переговорам. 

Продолжение после рекламы

«Если бы они действительно желали мира, то первыми пунктами их „плана“ были бы требования о восстановлении на Украине русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, соблюдении прав человека, нацменьшинств, признании территориальных реалий, основанных на праве народов на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также о прекращении политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов», — подчеркнула Захарова. Все перечисленное положило бы конец конфликту и не позволило бы ему разгореться вновь, заключила она.

Ранее стало известно, что Европа и Украина в течение года создавали мирный план по урегулированию конфликта. В нем, как и прежде, они пытаются настоять на заморозке линии фронта и гарантиях безопасности и другом. Однако конкретных шагов по установлению мира и его поддержанию, а также по российским требованиям там не содержится.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал