Ни в Европе, ни на Украине не думают о прочном мире, которым мог бы завершиться украинский конфликт, поскольку там «мыслят категориями войны». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как следует относиться к подготовке Западом нового мирного плана по Украине.

«Ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют. Там по-прежнему мыслят категориями войны», — сказала Мария Захарова, ее ответ публикует официальный сайт МИД РФ. Она подчеркнула, что главная задача всех этих заявлений — добиться передышки для украинских войск и спасти режим украинского президента Владимира Зеленского от полного обрушения фронта.

Захарова отметила, что именно с этими целями Европа и Украина выдвигают на первый план «заморозку» линии фронта и прекращение огня. А сразу за этим следует перечисление киевских «хотелок» в виде гарантий безопасности, вступлении в Евросоюз и получении Киевом Запорожской АЭС. При этом они лишь создают иллюзию учета российских требований, обещая разморозку ее активов. Якобы это приведет к дальнейшим российско-украинским переговорам.

«Если бы они действительно желали мира, то первыми пунктами их „плана“ были бы требования о восстановлении на Украине русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, соблюдении прав человека, нацменьшинств, признании территориальных реалий, основанных на праве народов на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, а также о прекращении политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов», — подчеркнула Захарова. Все перечисленное положило бы конец конфликту и не позволило бы ему разгореться вновь, заключила она.