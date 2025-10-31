Парк имени Горького в Перми добровольно отдает мэрии два туалета, ротонду и гараж в собственность

Стороны заключили мировое соглашение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края 31 октября принял решение о прекращении производства по делу. Оно касается признания ряда объектов на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Перми самовольными постройками.

«Между администрацией Свердловского района Перми и обществом с ограниченной ответственностью „Центральный парк развлечений им. М. Горького“ было достигнуто мировое соглашение. Согласно условиям договоренности, арендующая организация передаст в собственность муниципалитета два туалета и гаражное строение, а также расположенные на территории парка объекты культурного наследия — ротонду и ограждение», — сказано в материалах из картотеки дел на сайте суда.

Ранее URA.RU сообщало о том, что районная администрация обращалась в судебные инстанции с требованием о признании самовольными постройками шести объектов, находящихся на территории парка. В перечень входили два летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гаражное помещение, два общественных туалета, а также аттракцион «Дом Дракулы», который был демонтирован осенью 2024 года. Переговоры относительно мирового соглашения велись с лета.

