Визит Мишустина в Китай и встреча Путина с Трампом: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг, в ходе которого прокомментировал ключевые вопросы международной повестки. Среди основных тем — предстоящий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай, разъяснения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также реакция на заявления о применении ракет в зоне СВО. Подробнее в материале URA.RU.

График президента

Октябрь завершается без крупных публичных мероприятий в расписании главы государства. Как уточнил Дмитрий Песков, сегодня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Визит Мишустина в Китай

Комментируя предстоящий визит председателя правительства Михаила Мишустина в КНР, пресс-секретарь отметил: «Мы рассчитываем, что председатель правительства будет принят председателем КНР. Ждем этого визита, придаем ему большое значение».

При этом в Кремле пока не готовы сообщить, планирует ли Владимир Путин передать личное послание Си Цзиньпину. Песков подчеркнул, что лидеры двух стран поддерживают постоянный контакт.

О переносе встречи с Трампом

Отвечая на вопрос о расхождениях в трактовке статуса возможной встречи президентов России и США, Песков предложил журналистам ориентироваться на официальные формулировки сторон: «Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались... надо ориентироваться на них, а не на газетные».

О применении ракет