Житель Нижнего Тагила подарил городу остановку за свои деньги

Предприниматель из Нижнего Тагила подарил городу новую остановку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый остановочный комплекс появился на улице Балакинской в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Павильон установил местный предприниматель Роман Жуков на собственные средства. Об этом сообщила администрация района.

«Уже давно обратил внимание на то, что этот остановочный комплекс находится в плачевном состоянии. В нашей компании работает много сотрудников, которые пользуются общественным транспортом и ожидают его на этой остановке», — приводит слова руководителя мебельной компании «Финист» Романа Жукова администрация района.