Общество

ЖКХ и Городская среда

Житель Нижнего Тагила подарил городу остановку за свои деньги

На Балакинской в Нижнем Тагиле предприниматель установил новую остановку
31 октября 2025 в 15:43
Предприниматель из Нижнего Тагила подарил городу новую остановку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый остановочный комплекс появился на улице Балакинской в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Павильон установил местный предприниматель Роман Жуков на собственные средства. Об этом сообщила администрация района.

«Уже давно обратил внимание на то, что этот остановочный комплекс находится в плачевном состоянии. В нашей компании работает много сотрудников, которые пользуются общественным транспортом и ожидают его на этой остановке», — приводит слова руководителя мебельной компании «Финист» Романа Жукова администрация района.

Жуков отметил, что работы по восстановлению остановочного комплекса завершены. Предприниматель подчеркнул необходимость поддерживать внешний вид и состояние объекта в дальнейшем. Изначально предприниматель вышел с предложением о благоустройстве остановки к главе города Владиславу Пинаеву и главе администрации Тагилстроевского района Ольге Першиной, которые поддержали инициативу. Администрация Тагилстроевского района поблагодарила бизнесмена за вклад в развитие городской инфраструктуры.

