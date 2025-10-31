Логотип РИА URA.RU
В Тюмени обезопасили мост, по сломанным конструкциям которого прыгали дети

В Тюмени восстановили обшивку моста на пересечении 50 лет ВЛКСМ и Монтажников
31 октября 2025 в 15:47
Оголившиеся места восстановили поликарбонатом

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Надземный пешеходный мост с обвалившейся обшивкой, по конструкциям которого прыгали дети, отремонтировали. Все открытые места были заделаны поликарбонатом. Об этом сообщает координатор отделения ЛДПР в Тюменской области Лев Шмаков. 

«Основной проблемой были открытые участки ограждения, где отсутствовали панели из поликарбоната. Это создавало реальную угрозу безопасности, особенно для детей. В кратчайшие сроки на всех открытых участках моста был установлен новый поликарбонат», — отметил Лев Шмаков. 

Ранее у пешеходного моста через железнодорожные пути на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников была нарушена обшивка. Дети посчитали это забавным и прыгали по оголившейся конструкции объекта. При этом высота самого моста — три вертикальные секции. 

