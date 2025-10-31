В Тюмени обезопасили мост, по сломанным конструкциям которого прыгали дети
Оголившиеся места восстановили поликарбонатом
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Надземный пешеходный мост с обвалившейся обшивкой, по конструкциям которого прыгали дети, отремонтировали. Все открытые места были заделаны поликарбонатом. Об этом сообщает координатор отделения ЛДПР в Тюменской области Лев Шмаков.
«Основной проблемой были открытые участки ограждения, где отсутствовали панели из поликарбоната. Это создавало реальную угрозу безопасности, особенно для детей. В кратчайшие сроки на всех открытых участках моста был установлен новый поликарбонат», — отметил Лев Шмаков.
Ранее у пешеходного моста через железнодорожные пути на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников была нарушена обшивка. Дети посчитали это забавным и прыгали по оголившейся конструкции объекта. При этом высота самого моста — три вертикальные секции.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!