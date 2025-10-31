В Тюмени обезопасили мост, по сломанным конструкциям которого прыгали дети

Оголившиеся места восстановили поликарбонатом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Надземный пешеходный мост с обвалившейся обшивкой, по конструкциям которого прыгали дети, отремонтировали. Все открытые места были заделаны поликарбонатом. Об этом сообщает координатор отделения ЛДПР в Тюменской области Лев Шмаков.

«Основной проблемой были открытые участки ограждения, где отсутствовали панели из поликарбоната. Это создавало реальную угрозу безопасности, особенно для детей. В кратчайшие сроки на всех открытых участках моста был установлен новый поликарбонат», — отметил Лев Шмаков.