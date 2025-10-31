Идею пермского депутата об ужесточении наказания для владельцев опасных собак рассмотрит Госдума
Инициатива появилась фоне нападения бойцовских собак на сотрудника «ОДК-Пермские Моторы» в апреле 2025 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий обязательное страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных пород собак. Идея принадлежит лидеру фракции в заксобрании Прикамья Олегу Постникову на фоне трагических событий. Речь идет о нападении бойцовских собак на сотрудника «ОДК-Пермские Моторы» в апреле 2025 года.
«Закон был разработан после моего обращения к коллегам по фракции в Госдуме. Согласно положениям законопроекта, предусматриваются страховые выплаты в размере до одного миллиона рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан», — написал Постников в своем telegram-канале.
Он пояснил, что утвержденный Правительством РФ перечень потенциально опасных пород собак насчитывает 12 наименований: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Действующее законодательство обязывает владельцев таких животных выгуливать их исключительно на поводке и в наморднике. При несоблюдении установленных требований и последующем нападении собаки на человека владельцу животного грозит привлечение к административной или уголовной ответственности.
По мнению депутата, предложенные меры по регулированию сферы содержания домашних животных заслуживают полной поддержки. Особенно актуальной данная проблема оказалась для Пермского края в 2025 году, где вопросы бесконтрольного выгула собак и агрессивного поведения потенциально опасных пород стояли особенно остро. Посников также выразил благодарность всем обратившимся в приемную в Перми. Речь идет как о представителях зоозащитных организаций, так и об обычных жителях региона. Он подчеркнул, что совместными усилиями планируется достичь безопасности прогулок по улицам Прикамья и всей страны.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
- Георгий31 октября 2025 16:34А ротвейлер? Правильно, но список пород не весь.