Идею пермского депутата об ужесточении наказания для владельцев опасных собак рассмотрит Госдума

Инициатива появилась фоне нападения бойцовских собак на сотрудника «ОДК-Пермские Моторы» в апреле 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий обязательное страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных пород собак. Идея принадлежит лидеру фракции в заксобрании Прикамья Олегу Постникову на фоне трагических событий. Речь идет о нападении бойцовских собак на сотрудника «ОДК-Пермские Моторы» в апреле 2025 года.

«Закон был разработан после моего обращения к коллегам по фракции в Госдуме. Согласно положениям законопроекта, предусматриваются страховые выплаты в размере до одного миллиона рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан», — написал Постников в своем telegram-канале.

Он пояснил, что утвержденный Правительством РФ перечень потенциально опасных пород собак насчитывает 12 наименований: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Действующее законодательство обязывает владельцев таких животных выгуливать их исключительно на поводке и в наморднике. При несоблюдении установленных требований и последующем нападении собаки на человека владельцу животного грозит привлечение к административной или уголовной ответственности.

