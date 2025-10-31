Логотип РИА URA.RU
Лукашенко назвал условие, когда Белоруссия вступит в войну

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет вступать в войну, пока ее не трогают
31 октября 2025 в 16:06
Лукашенко заявил, что его страна не будет ввязываться в военные конфликты

Лукашенко заявил, что его страна не будет ввязываться в военные конфликты

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Белоруссия не будет ввязываться в войну, если не произойдет внешняя агрессия против страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. 

«Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА. 

Он также отметил, что сейчас в мире бушуют 50 военных конфликтов. Поэтому, как отметил Лукашенко, Белоруссия не хочет ввязаться в 51-й. 

Ранее Лукашенко высказался, что Европа скоро станет выплачивать республике компенсацию за чистый воздух, который обеспечивается благодаря сохранению белорусских лесных массивов. Данное заявление прозвучало в ходе его рабочей поездки в Лепельский район, расположенный в Витебской области.

