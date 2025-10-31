Лукашенко назвал условие, когда Белоруссия вступит в войну

Лукашенко заявил, что его страна не будет ввязываться в военные конфликты Фото: Роман Наумов © URA.RU

Белоруссия не будет ввязываться в войну, если не произойдет внешняя агрессия против страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

Он также отметил, что сейчас в мире бушуют 50 военных конфликтов. Поэтому, как отметил Лукашенко, Белоруссия не хочет ввязаться в 51-й.

