Лукашенко назвал условие, когда Белоруссия вступит в войну
Лукашенко заявил, что его страна не будет ввязываться в военные конфликты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Белоруссия не будет ввязываться в войну, если не произойдет внешняя агрессия против страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.
«Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.
Он также отметил, что сейчас в мире бушуют 50 военных конфликтов. Поэтому, как отметил Лукашенко, Белоруссия не хочет ввязаться в 51-й.
Ранее Лукашенко высказался, что Европа скоро станет выплачивать республике компенсацию за чистый воздух, который обеспечивается благодаря сохранению белорусских лесных массивов. Данное заявление прозвучало в ходе его рабочей поездки в Лепельский район, расположенный в Витебской области.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- согласен31 октября 2025 16:15ну правильно, пока не нападут