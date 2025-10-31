Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили в колонию на семь лет

31 октября 2025 в 16:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, назначив ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС. В ходе судебных прений представитель обвинения требовал более строгого наказания — восьми лет заключения в колонии общего режима с дополнительным взысканием штрафа в размере 15,5 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал