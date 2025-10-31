Бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили в колонию на семь лет
31 октября 2025 в 16:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Суд вынес обвинительный приговор в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, назначив ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС. В ходе судебных прений представитель обвинения требовал более строгого наказания — восьми лет заключения в колонии общего режима с дополнительным взысканием штрафа в размере 15,5 миллиона рублей.
