В Екатеринбурге правоохранители ворвались в логово к неонацисту: что там нашли

В Екатеринбурге задержали 45-летнюю женщину, которая придерживается неонацистских взглядов. Следствие считает, что она публично распространяла экстремистские материалы, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина проживает на Эльмаше. У нее дома провели обыски, там оперативники обнаружили флаг Украины, а в телефоне — свыше 13 тысяч сообщений, в которых содержится запрещенная символика.

Ее обвинили в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Суд приговорил женщину к штрафу в 40 тысяч рублей и административному аресту на 14 суток. В содеянном она раскаялась. Официальных комментариев от свердловских правоохранительных органов нет.

