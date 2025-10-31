Глава ЯНАО принял решение восстановить храм в Волновахе
Артюхов объявил о восстановлении храма в Волновахе
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Власти ЯНАО приняли решение восстановить Васильевский храм Николо-Васильевского монастыря в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
«Приняли решение восстановить Васильевский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. От здания 1912 года остались лишь обгоревшие стены», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Сейчас монастырь известен во всей России тем, что с весны 2022 года по октябрь 2024-го через него проходила линия фронта. Каждое здание на его территории имеет следы обстрелов, а многие стены лежат в руинах. Во время боевых действий монахи здесь укрывали беженцев со всей округи. До сих пор в монастыре продолжают жить и молиться пятьдесят человек.
Артюхов уточнил, что ямальские строители воссоздадут храм в первоначальном виде — таим, каким его задумывали век назад. «Эти камни помнят и молитвы, и страх, и великое человеческое тепло. Вернем храму его былое величие. Он снова будет служить людям, как и те, кто его не оставил в самое непростое время», — подытожил глава региона.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!