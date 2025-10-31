Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Глава ЯНАО принял решение восстановить храм в Волновахе

31 октября 2025 в 16:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Артюхов объявил о восстановлении храма в Волновахе

Артюхов объявил о восстановлении храма в Волновахе

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Власти ЯНАО приняли решение восстановить Васильевский храм Николо-Васильевского монастыря в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Приняли решение восстановить Васильевский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. От здания 1912 года остались лишь обгоревшие стены», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Сейчас монастырь известен во всей России тем, что с весны 2022 года по октябрь 2024-го через него проходила линия фронта. Каждое здание на его территории имеет следы обстрелов, а многие стены лежат в руинах. Во время боевых действий монахи здесь укрывали беженцев со всей округи. До сих пор в монастыре продолжают жить и молиться пятьдесят человек.

Продолжение после рекламы

Артюхов уточнил, что ямальские строители воссоздадут храм в первоначальном виде — таим, каким его задумывали век назад. «Эти камни помнят и молитвы, и страх, и великое человеческое тепло. Вернем храму его былое величие. Он снова будет служить людям, как и те, кто его не оставил в самое непростое время», — подытожил глава региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал