Глава ЯНАО принял решение восстановить храм в Волновахе

Артюхов объявил о восстановлении храма в Волновахе Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Власти ЯНАО приняли решение восстановить Васильевский храм Николо-Васильевского монастыря в Волновахе (ДНР). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Приняли решение восстановить Васильевский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. От здания 1912 года остались лишь обгоревшие стены», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Сейчас монастырь известен во всей России тем, что с весны 2022 года по октябрь 2024-го через него проходила линия фронта. Каждое здание на его территории имеет следы обстрелов, а многие стены лежат в руинах. Во время боевых действий монахи здесь укрывали беженцев со всей округи. До сих пор в монастыре продолжают жить и молиться пятьдесят человек.

Продолжение после рекламы