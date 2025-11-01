Челябинск отметит День народного единства концертами и «Ночью искусств»
В День народного единства пройдет несколько концертов и мастер-классов
В Челябинске 4 ноября пройдут праздничные и культурные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Горожан ждут концерты, фестивали, выставки и тематические акции, объединенные общей идеей — показать богатство культурных традиций и национальное многообразие России. О главных событиях этого дня — в афише URA.RU.
Праздник в парке Гагарина
Главным событием праздника станет культурно-массовая программа «Россия объединяет» в парке имени Гагарина. На главной сцене с 13:00 начнутся выступления ведущих вокальных и хореографических коллективов города. В концертную программу войдут номера, отражающие национальное и культурное многообразие страны. Вход на мероприятие свободный.
«Соцветие дружное Урала» и гала-концерт в театре ЧТЗ
В Челябинске пройдет гала-концерт фестиваля «Синегорье»
Одновременно в Театре ЧТЗ пройдет гала-концерт областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Праздничная программа начнется в 12:00 и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В рамках фестиваля состоится церемония награждения лауреатов премии «Национальное признание». Вход свободный.
Челябинцев ждет и гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Синегорье». Для гостей выступят Государственный академический ансамбль танца «Урал», «Кубанская казачья вольница», Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и ансамбль имени Файзи Гаскарова. Билеты — от 1000 до 3500 рублей.
«Ночь искусств» в Челябинском центре искусств
Ночь искусств в Центре искусств будет посвящена иконописи
Традиционная Всероссийская акция «Ночь искусств» объединит несколько площадок города 3 ноября, однако часть мероприятий запланированы на 4 ноября. В выставочном зале Челябинского центра искусств мероприятие стартует в 10:00 и продлится до 20:00. В программе — мастер-классы «Мы — едины» и по иконописи, лекция о Казанской иконе Божией Матери, а также показ фильма «Святое знамение России». Участие бесплатное, но требуется предварительная запись.
Театральная ночь в Молодежном театре
Экскурсия по закулисью театра пройдет при свечах
В Молодежном театре акция начнется в 17:00 и завершится ближе к полуночи. Художники театра Антон Сластников и Эльвира Никитина проведут мастер-класс «Создатели», где расскажут о профессии сценографа и предложат гостям попробовать себя в роли оформителей. В 19:50 состоится творческая встреча с театральным фотографом Игорем Шутовым, а в 21:00 зрители смогут увидеть видеопоказ спектакля «Кентервильское привидение». Завершится вечер ночной экскурсией «По театру при свечах», которая начнется в 23:00 и позволит гостям попасть в закулисье театра в необычной атмосфере.
Искусство и самоосмысление в галерее Депершмидт
Для любителей искусства в галерее Larisa Depershmidt Art Gallery продолжает работу выставка «Качели-карусели». Экспозиция исследует противоречивый опыт материнства, балансирующий между архетипами «хорошей» и «плохой» матери, общественными ожиданиями и личными чувствами. Авторы предлагают зрителям отказаться от стереотипов и увидеть в этом опыте источник силы и самопринятия. Входной билет — 450 рублей.
Экскурсия «Чай в Че»
Челябинцам расскажут о развитии чайной культуры в регионе
Поклонники истории смогут посетить экскурсию «Чай в Че: от верблюжьих караванов до современных чайных традиций». Программа начнется в 12:30 и продлится около трех часов. Участников ждет прогулка по городу, посещение музейной экспозиции и чаепитие, где расскажут о развитии чайной культуры на Южном Урале. Стоимость участия — 1200 рублей.
Московский Кремль на Южном Урале
В Государственном историческом музее Южного Урала продолжает работу выставка Музеев Московского Кремля «Царь и Патриарх». Экспозиция знакомит с историей взаимоотношений церковной и светской власти в России от Смутного времени до начала петровских реформ. Посетители смогут увидеть подлинные реликвии XVI–XVIII веков — иконы, богослужебные облачения, предметы, принадлежавшие царям и патриархам. Билеты стоят от 200 до 400 рублей.
Концерт памяти Константина Корчагина
Для поклонников джаза пройдет концерт, посвященный памяти гитариста Константина Корчагина
Челябинцы также смогут посетить концерт «Лирические страницы любви», посвященный памяти Константина Корчагина. Он начнется в 18:30 и представит программу из произведений Ришара Гальяно, Дмитрия Шостаковича, Юбера Жиро, Джорджа Гершвина и других композиторов. Стоимость билетов — от 700 до 1300 рублей.
Танцы в парке для старшего поколения
Завершит праздничный день танцевальный вечер для старшего поколения, который пройдет в Центральном парке имени Гагарина с 16:00 до 18:00 на летней сцене. Организаторы обещают атмосферу теплого общения и «музыку для душевного отдыха».
