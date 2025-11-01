Челябинск отметит День народного единства концертами и «Ночью искусств»

В День народного единства пройдет несколько концертов и мастер-классов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 4 ноября пройдут праздничные и культурные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Горожан ждут концерты, фестивали, выставки и тематические акции, объединенные общей идеей — показать богатство культурных традиций и национальное многообразие России. О главных событиях этого дня — в афише URA.RU.

Праздник в парке Гагарина

Главным событием праздника станет культурно-массовая программа «Россия объединяет» в парке имени Гагарина. На главной сцене с 13:00 начнутся выступления ведущих вокальных и хореографических коллективов города. В концертную программу войдут номера, отражающие национальное и культурное многообразие страны. Вход на мероприятие свободный.

«Соцветие дружное Урала» и гала-концерт в театре ЧТЗ

В Челябинске пройдет гала-концерт фестиваля «Синегорье» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Одновременно в Театре ЧТЗ пройдет гала-концерт областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Праздничная программа начнется в 12:00 и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В рамках фестиваля состоится церемония награждения лауреатов премии «Национальное признание». Вход свободный.

Челябинцев ждет и гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Синегорье». Для гостей выступят Государственный академический ансамбль танца «Урал», «Кубанская казачья вольница», Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и ансамбль имени Файзи Гаскарова. Билеты — от 1000 до 3500 рублей.

«Ночь искусств» в Челябинском центре искусств

Ночь искусств в Центре искусств будет посвящена иконописи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU





Традиционная Всероссийская акция «Ночь искусств» объединит несколько площадок города 3 ноября, однако часть мероприятий запланированы на 4 ноября. В выставочном зале Челябинского центра искусств мероприятие стартует в 10:00 и продлится до 20:00. В программе — мастер-классы «Мы — едины» и по иконописи, лекция о Казанской иконе Божией Матери, а также показ фильма «Святое знамение России». Участие бесплатное, но требуется предварительная запись.

Театральная ночь в Молодежном театре

Экскурсия по закулисью театра пройдет при свечах Фото: Анастасия Соргина © URA.RU





В Молодежном театре акция начнется в 17:00 и завершится ближе к полуночи. Художники театра Антон Сластников и Эльвира Никитина проведут мастер-класс «Создатели», где расскажут о профессии сценографа и предложат гостям попробовать себя в роли оформителей. В 19:50 состоится творческая встреча с театральным фотографом Игорем Шутовым, а в 21:00 зрители смогут увидеть видеопоказ спектакля «Кентервильское привидение». Завершится вечер ночной экскурсией «По театру при свечах», которая начнется в 23:00 и позволит гостям попасть в закулисье театра в необычной атмосфере.

Искусство и самоосмысление в галерее Депершмидт

Для любителей искусства в галерее Larisa Depershmidt Art Gallery продолжает работу выставка «Качели-карусели». Экспозиция исследует противоречивый опыт материнства, балансирующий между архетипами «хорошей» и «плохой» матери, общественными ожиданиями и личными чувствами. Авторы предлагают зрителям отказаться от стереотипов и увидеть в этом опыте источник силы и самопринятия. Входной билет — 450 рублей.

Экскурсия «Чай в Че»

Челябинцам расскажут о развитии чайной культуры в регионе Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU





Поклонники истории смогут посетить экскурсию «Чай в Че: от верблюжьих караванов до современных чайных традиций». Программа начнется в 12:30 и продлится около трех часов. Участников ждет прогулка по городу, посещение музейной экспозиции и чаепитие, где расскажут о развитии чайной культуры на Южном Урале. Стоимость участия — 1200 рублей.

Московский Кремль на Южном Урале

В Государственном историческом музее Южного Урала продолжает работу выставка Музеев Московского Кремля «Царь и Патриарх». Экспозиция знакомит с историей взаимоотношений церковной и светской власти в России от Смутного времени до начала петровских реформ. Посетители смогут увидеть подлинные реликвии XVI–XVIII веков — иконы, богослужебные облачения, предметы, принадлежавшие царям и патриархам. Билеты стоят от 200 до 400 рублей.

Концерт памяти Константина Корчагина

Для поклонников джаза пройдет концерт, посвященный памяти гитариста Константина Корчагина Фото: Анастасия Соргина © URA.RU





Челябинцы также смогут посетить концерт «Лирические страницы любви», посвященный памяти Константина Корчагина. Он начнется в 18:30 и представит программу из произведений Ришара Гальяно, Дмитрия Шостаковича, Юбера Жиро, Джорджа Гершвина и других композиторов. Стоимость билетов — от 700 до 1300 рублей.

Танцы в парке для старшего поколения